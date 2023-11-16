Фрилансеры: разработчики CMS-систем
Закажите услуги фрилансеров для вашего проекта прямо сейчас!
Размещение заказа на фриланс бирже бесплатно, а предложения поступят уже через несколько минут.
Найти высококлассных профессионалов вы можете на страницах проекта Weblancer. Если вас заинтересовала разработка движка сайта, достаточно создать собственный проект на нашем сервисе. Вам поступят сотни предложений, среди которых вы без труда отыщете наиболее подходящее.
Частые вопросы о разработчиках CMS
Заказы на фриланс для разработчиков CMS есть в категории Системы управления (CMS).
Выбирайте лучших дизайнеров шрифтов на Веблансере.
Joomla / WordPress / Битрикс и др.
Настройка и создание сайтов с нуля
CMS
Профессионально занимаюсь созданием сайтов под ключ. Знание всех популярных CMS.
Пишите обсудим ссылка. Создание сайтов php + js(jq). Основной профиль Drupal 7(8) и Laravel. Разработка стандартных сайтов и сервисов.
Быстро, без головной боли WordPress/Laravel
Разработка сайтов любой сложности CMS : Wordpress, Magento, Opencart, Bitrix ; Фреймворки: Laravel, Zend ,Yii2, ReactJS/Native, Vue Js, Node Js, Nuxt
CMS Bitrix, CRM Bitrix, Bitrix24
CMS: WordPress, Битрикс, OpenCart, Drupal, Joomla, PrestaShop
Wordpress & ModX — интеграция верстки, правки, поддержка!
Создание, доработка сайтов, работа с БД, верстка
Хватит тратить время на поиск специалиста вы его уже нашли! Доверьтесь мне - и я сделаю ваш сайт выдающимся.
Обновление cms, переход с одной системы на другую.
С Joomla более 15-ти лет! Модульное структурирование, интеграция верстки, адаптация расширений, внутренняя оптимизация, тюнинг, миграция версий, etc.
Wordpress, Prestashop, Tilda, Shopify
modx evo/revo
цена за 1 ч 1000р или по курсу