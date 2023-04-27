Создание интернет-магазинов, сайтов под ключ, редактирование сайтов
Создание интернет-магазинов, сайтов под ключ, редактирование сайтов. Опыт более 10 лет. Поддержка после работы.
Wordpress, Prestashop, Shopify, Tilda.
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$130
средняя цена заказа
35%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-20— Системы управления (CMS)
ТОП-20— Интернет-магазины
ТОП-50— Сайты «под ключ»
Портфолио
- Створення інтернет-магазину під ключ на Шопіфай4 просмотра
- Концепт-дизайн сайту Оренда авто6 просмотров
- Концепт-дизайн сайту для Автосервісу3 просмотра
- Концепт-дизайн сайту для Модульної автомойки3 просмотра
- Концепт-дизайн сайту Бабочкарію4 просмотра
- Дизайн сайта під шаблон Wordpress3 просмотра
- Сайт интернет-магазин футболок и свитшотов Tilda89 просмотров
- Интернет-магазин Tilda готовые блоки81 просмотр
- Интернет-магазин Tilda Zero блок68 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
2 месяца назад
Сайт поки що незапущен, але тільки через те що обраний шаблон не мав розділу ecommerce, який був використан. З технічної сторони сайт зроблен добре.
Ответный отзыв
Все добре) Замовник чітко вказує задачі та дуже коректний.
$100
10 баллов
2 месяца назад
Все дуже якісно виконано. Дуже відповідальна людина. І ставиться до виконання до замовлення дуже відповідально і неймовірно позитивна людина) Всім рекомендую)
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю) Приступаємо до нової роботи по вашому сайту) На взаєм)
$50
10 баллов
2 месяца назад
Отличный исполнитель! Всегда была на связи, правки оперативно исправляла. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за отзыв) Мне тоже понравилось сотрудничать. Четкая постановка задачи и приятное общение. Оплата вовремя.
$50
10 баллов
8 месяцев назад
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! У заказчика очень хорошая выдержка и терпение. Я не со всем справилась, но благодарна за опыт.
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Юля - грамотный специалист, к работе подошла со знанием дела, учла все пожелания и сделала все, как в ТЗ. Легко общаться, быстро отвечает, предлагает решение. Если обратитесь к Юлии - не пожалеете. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо что дождались) Очень приятно работать! Четкая постановка задачи, все по пунктам, никаких проблем)
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$10/час
от $10
#14
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
#24
Интернет-магазины
1 отзыв
от $200
от 14 дней
#14