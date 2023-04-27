kulaginaj

Кулагина kulaginaj

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
21 час назад
Создание интернет-магазинов, сайтов под ключ, редактирование сайтов

Создание интернет-магазинов, сайтов под ключ, редактирование сайтов. Опыт более 10 лет. Поддержка после работы. 

Wordpress, Prestashop, Shopify, Tilda.

https://www.juliyakulagina.com/uk/golovna/

WordPressPrestashopTildaShopify
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$130
средняя цена заказа
35%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-20
Системы управления (CMS)
ТОП-20
Интернет-магазины
ТОП-50
Сайты «под ключ»
Портфолио
Отзывы заказчиков
burlakov
Вадим 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$300
10 баллов
2 месяца назад
Сайт для Салона лазерної епіляції
Сайт поки що незапущен, але тільки через те що обраний шаблон не мав розділу ecommerce, який був використан. З технічної сторони сайт зроблен добре.
Все добре) Замовник чітко вказує задачі та дуже коректний.
Ответный отзыв
khmeliarskyiivan
Иван 
33 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
2 месяца назад
Перенос интерент-магазина на WordPress
Все дуже якісно виконано. Дуже відповідальна людина. І ставиться до виконання до замовлення дуже відповідально і неймовірно позитивна людина) Всім рекомендую)
Дякую за співпрацю) Приступаємо до нової роботи по вашому сайту) На взаєм)
Ответный отзыв
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Порправить существующий сайт на wordpress
Отличный исполнитель! Всегда была на связи, правки оперативно исправляла. Рекомендую!
Спасибо за отзыв) Мне тоже понравилось сотрудничать. Четкая постановка задачи и приятное общение. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
andrey_john
Андрей 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
8 месяцев назад
Простейший лендинг на wordpress
👍
Спасибо за сотрудничество! У заказчика очень хорошая выдержка и терпение. Я не со всем справилась, но благодарна за опыт.
Ответный отзыв
SvGargalyk
Светлана 
35 летКазахстан
год в сервисе
Была
7 месяцев назад
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Доработка сайта на Тильде
Юля - грамотный специалист, к работе подошла со знанием дела, учла все пожелания и сделала все, как в ТЗ. Легко общаться, быстро отвечает, предлагает решение. Если обратитесь к Юлии - не пожалеете. Рекомендую!
Спасибо что дождались) Очень приятно работать! Четкая постановка задачи, все по пунктам, никаких проблем)
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$10/час
от $10
#14
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
#24
Интернет-магазины
1 отзыв
от $200
от 14 дней
#14