Доброго дня. Потрібно встановити програму на комп 1С Ключі реєстрації є. (оф. версія)
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- 1С1С-программирование2 заявкиЗакрыт8 дней назад
Исправить ошибку. Что бы база запускалась. Последний раз при использовании 1с никаких ошибок не было.. потом какое то время база 1с не использовалась и появилась ошибка, в результате теперь при запуске выдает такое. Конфигуратор 1с ...SQL1С1С-программированиенет заявокЗакрыт13 дней назад
Обязанности: Обслуживание MS Windows2008R2, 2012, 2019 и служб DHCP, AD, DNS, GPO, WSUS, IIS; SQL сервера, 1С-Администрирование (Контроль и настройка резервных копий, восстановление, оптимизация работы 1С серверов); Настройка доступов в госпорталы, интернет-банки, ...SQL1ССистемное администрирование2 заявкиОткрыт18 дней назад
После обновления 1С на версию 8.3.24.1342 1С "не видит" ФР. Тест драйвера видит. ФР. Возникает ошибка "Не удалось подключить внешнюю компоненту "ATOL_KKT_1C83_V10" на клиенте из хранилища внешних компонент по причине: ...1ССистемное администрированиенет заявокЗакрыт24 дня назад
- $800
Здравствуйте! Мы хотим сделалась сайт с функцией интернет магазина на платформе 1с битрикс У нас есть шаблон Аспро https://moda.max-demo.ru/?_gl=1%2A1khayrp%2A_ga%2AMTc0OTYwNTkwLjE3MDEzNDgyMzM.%2A_ga_4VWWKV9SDH%2AMTcwMTg1Mzc1MC4xLjEuMTcwMTg1MzkxNS4wLjAuMA Укажите стоимость без учета лицензии битрикса и шаблона Аспро Информация о сайте ...Сайты «под ключ»8 заявокОткрыт25 дней назад
Есть личный кабинет (сайт). В нем планируется реализация раздела, где каждый партнер (пользователь) сможет увидеть баланс своих баллов и их детализацию. Информация о баллах, их начислении и списании располагается в 1С в виде приходных и ...1СВеб-программирование1 заявкаОткрытмесяц назад
- $30
Необходимо спарсить товары Описание , характеристики, картинку для дальнейшего размещения на сайте 1с битриксВеб-программирование1 заявкаОткрытмесяц назад
Задача добавить 4 блока на сайт на 1с - битрикс Дедлайн: 23.12.2023 Задачи по Доработке: 1. Блок "Какие конкретно задачи решаем": Формат: Слайдер или плитка Структура Блока: Заголовок Краткое описание Примеры задач: ...................... 2. Блок ...Системы управления (CMS)3 заявкиОткрытмесяц назад
- $2300
Задача сделать новый сайт для интернет магазина инструменов для авто и дома. Необходима интеграция с 1С.Интернет-магазины15 заявокЗакрытдень назад
- $300
Сайт рекламно-производственной компании - оператора наружной рекламы. Текущая версия CMS - Drupal 7. В поисковой выдаче начали обгонять конкуренты. Устаревшая админка и однотипные блоки уже не позволяют развивать сайт в соответствии с современными требованиями. Прямо ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрытдень назад
Есть действующий сайт с некоторым наполнением на Wordpress. Задача - интегрировать обмен 1С с сайтом. Выгружаться должны товары и их цены, при этом на сайте должна быть возможность редактировать (дополнять) товары различными данными (фото, описание ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрытмесяц назад
из 1С 7 версии скачать номенклатуру в xl формате и загрузить в stocrm по их шаблону1ССистемное администрирование2 заявкиЗакрыт4 дня назад
Нужно интегрировать 1С: Стоматологическая клиника 2.1 с whatsapp. После записи клиента нужно создать регламентное задание, которое за 24 часа перед началом визита на whatsapp клиента (если она есть) отправит уведомление-напоминание о том у какого врача ...1С1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 дней назад
Добрый день. Для интернет-магазина на laravel необходимо выполнить некоторые задачи. В общих чертах: есть задачи по интеграции с 1с, задачи по скидочной системе в корзине, и задачи по выводу разделов для редактирования страниц ...Laravel1СВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 дней назад
Из Excel-таблицы Отчет комиссионера, получаемой выгрузкой из кабинета OZON, заполнить документ Отчет Комиссионера в УТ 10.3 (платформа 8.1) путем поиска документов отгрузки по их идентификаторам и сверки номенклатуры их содержимого с информацией в Excel-файле. Заполнить ...1С1С-программирование2 заявкиЗакрыт10 дней назад
Доработка каталога товаров на Opencart Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара ...OpenCart1СВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 дней назад
Консультация по 1С и Woocommerce сегодня завтра.Интернет-магазины1 исполнительЗакрытмесяц назад
Есть онлайн-сервис b2b - управление спортивным клубом. Мы хотим выгружать из него данные в 1с. В сервисе у нас есть заказы (бильярд и бар), производятся оплаты, есть склад. Задача - максимально синхронизировать все ...1С-программированиенет заявокЗакрыт15 дней назад
Привет. Есть интернет-магазин на 1С-Битрикс (15 тыс. товаров, 2 склада). Надо выгрузить эти товары в 1С-Фреш.Розница (если нужна другая версия - купим нужную) и настроить обмен и пр.1С-программирование4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $100
Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50. И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии. Задача. Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 месяца назад