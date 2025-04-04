Требуется доработка печатной формы документа "Банкетное меню" в 1С8. Необходимо добавить новую колонку "Количество нетто" рядом с "Количество". Данные берутся из колонки "Масса нетто" документа "Рецептура". Также требуется переименовать колонку "Количество" в "Количество брутто" и проверить дублирование колонки "Торг. над. %".
Требуется специалист по 1с CRM
Необходим в первую очередь специалист по 1 С СРМ для:
- обновления ПО
- устранения ошибок
- настройки стандартных параметров
Основной рабочий блок - бизнес - процессы
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