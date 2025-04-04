Требуется специалист по 1с CRM

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Открыт1 заявка8 просмотров

Необходим в первую очередь специалист по 1 С СРМ для:
- обновления ПО
- устранения ошибок
- настройки стандартных параметров
Основной рабочий блок - бизнес - процессы

Настройка почтыУстранение ошибокТестирование программного обеспеченияНастройка баз данных
12 дней назад
Кирилл
12 дней в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад

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