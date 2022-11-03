Настроить почту на домене. Панель управления сервером aaPanel. Домен привязан к Cloudflare
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- $5CloudFlareНастройка почтыСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 дня назад
- $20
Нужно решить проблему с почтой на TYPO3 Ver. 4.5.8, после переноса на другой хостинг перестала отправлять сообщения через smtp, выдает ошибку.SMTPНастройка почтыСистемы управления (CMS)5 заявокОткрыт20 дней назад
Есть проект на пхп, блог, нужно настроить почту и мелкие правки по фронту. Оставляйте телеграм, подробное тз вышлю по запросу #php #пхп #jsPHPJavascriptНастройка почтыВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно настроить почту на хостинг прописать все записи чтобы после проверки было 10/10Настройка почтыСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $15
https://expertautokool.ee/ Настроить SMTP отправку почты на WordPress в плагине FormCraft (хостинг Timeweb). Либо подключить новый плагин и настроить почту. PS Перестали приходить автоматические ответы клиенту,после регистрации (связанно только с почтой Gmail) Работаем по БС в рублях или по постоплатеЗавершен9 месяцев назад
Доброгов ремени суток Нужно разработать простенький проект, 3 страницы верстки, несколько форм, данные которых отправляются на емеил, также настройка почты. Верстку желательно делать на каком то реакте либо вуе для создания легкой возможности последующих правок. Wordpress и тп ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо на сервере настроить отправку/получение писем при заказе на сайте интернет-магазина Сайт: cms Opencart Почтовый домен и домен сайта разные.Почтовый домен куплен и добавлен на сервер,почтовый ящик создан.Днс домена cloudflare.(Нужно прописать mx,dmarc,domainkey и прочее)OpenCartCloudFlareНастройка почтыЗакрытгод назад
Сайт: https://clck.ru/32zAm7 Cms: OcStore 3/Opencart3 После переноса интернет магазина на другой сервер и смены домена перестала работать отправка и получение писем администратором и клиентом при совершении заказе,а также в разделе "связаться с нами". Также перестал работать переход на ...Закрытгод назад
Есть готовый скрипт, его нужно развернуть и настроить почту, далее будет еще 2 несложные задачи. Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМНастройка почтыЗавершенгод назад
У меня сервер VPS на убунту 20.04, стоит панель BrainyCP, и там стоит RoundCube старая 1.1.3, нужно её обновить до самой новой, также настроить чтобы она имела адрес который нужно произвольный, а не domain.com:8002/webmail…также ...Закрытгод назад
Здравствуйте. У нас есть небольшой интернет магазин, заказ в 80% случаев проходит через форму к которой прикрепленна капча. В последнее время приходит много спама. Нужно настроить мейл сервер и проверить формы. Командная строка на ...Настройка почтыСистемное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
День добрый. необходимо настроить почту , исправить ошибку 550. Не приходит почта к нам на адрес. Пишите, задача на сейчас.Настройка почтыСистемное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $10
надо донастроить почту, возможно проблема с ssl есть Ubuntu 20.04 вроде поставил dovecot, postfix вроде сервисы запущены echo "This is the body of the email" | mail -s "This is the subject line" mail@mail... ...Системное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте, У меня такая просьба, нужно сделать чтоб при написании сообщения на форуме оно приходило на почту, жду ответа и сумму сколько будет стоить, данные от форума хоста и почты я вам скину, сайт новый ...Настройка почтыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нужно настроить 70 сайтов на вордпресс на шаблоне reboot. Сделать каталог, и разместить его на всех остальных сайтах, также сделать отправку форму через поп ап на каждом сайте и настроить почту на ...WordPressНастройка почтыСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Почта не работает, можно настроить любым способом, не обязательно smpt. Детальней в личных сообщениях.Настройка почтыЗавершенгод назад
Добрый день! Есть несколько сайтов https://spalni-italii.ru/, https://gostinye-italii.ru/ (Таймвеб) на одном хостинге и основной сайт https://grand-italia.ru/ на (Reg Ru). Хотим отказаться от второго хостинга и старых сайтов. У старых сайтов были кое-какие позиции, это хочется сохранить для основного (то есть нужно ...Настройка почтыЗакрытгод назад
- $50
Куплен хостинг на ukrnames.com. Домен перенесен с другого места, нужно настроить корректно wp-config. php, также настроить почту на сайту (создать запись mx) и настроить ssl сертификат.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Доброго дня. Нужно настроить днс (они уже есть), привязать домен к хостингу, настроить почту, привязать ссл сертификат. Разложить готовый 5и минутный скрипт. И вместе все проверить на работоспособность. Все это оплачено и готово, только все собрать.Настройка почтыСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Настроить почту на впс сервере (webuzo). Письма попадают в спам.Настройка почтыСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад