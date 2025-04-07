Сервер, настройка сервера, ssl почты , https

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт8 заявок28 просмотров

У нас есть vps сервер, запускаем проект mvp
требуется донастройка/настройка сервера, ssl почты
админ панель стоит кибер секурити, ее и оставим.

сообщите цену , и что входит в ваши услуги.

Настройка почтыНастройка серверовVDS
21 день назад
Артемий
год в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
онлайн
20 дней назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
315 отзывов
21 день назад
#1
Системное администрирование
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
21 день назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
21 день назад
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
18 отзывов
21 день назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
21 день назад
ТОП-5
Системное администрирование
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
31 отзыв
21 день назад