Требуется специалист для настройки сертификата SSL Cloudflare на сервере с Ubuntu. Необходимо исправить ошибки HTTP ERROR 525 и Not Found. Ожидается помощь в поиске ошибок и предложении корректных настроек конфигурации для обеспечения работоспособности сайта.
Сервер, настройка сервера, ssl почты , https
У нас есть vps сервер, запускаем проект mvp
требуется донастройка/настройка сервера, ssl почты
админ панель стоит кибер секурити, ее и оставим.
сообщите цену , и что входит в ваши услуги.
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