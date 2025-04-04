Настройка VPN сервера на VPS

Необходимы рекомендации по настройке почтового сервера на Google Workspace для устранения проблем с доставкой писем. Требуется проверка текущих настроек домена, помощь в исправлении замечаний от mail-tester и glockapps, а также объяснение факторов, влияющих на доставку. Также важно проверить наличие домена в черных списках и дать рекомендации на будущее.