Настройка VPN сервера на VPS

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Настройка VPN сервера на VPS


1. Нужно настроить чтобы было 2 ip , один для подключения, второй для внешнего трафика

  1. Создать ISO образ, чтобы можно было разворачивать на разных хостингах

  2. Дополнительно, если будут предложения по улучшению безопасности сервера, можем обсудить. Возможно потребуется закрыть возможность всех подключений, кроме одного конкретного IP

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