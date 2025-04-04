Требуется специалист по администрированию MSSQL и Windows Server для анализа производительности системы. Необходимо проверить настройки SQL Server, установить мониторинг (CPU, долгие запросы), выявить и устранить хотя бы одну причину нестабильной работы Telegram-бота. Срок выполнения 1-2 дня, бюджет 5000₽. Перспективы дальнейшей работы включены.
Настройка VPN сервера на VPS
Настройка VPN сервера на VPS
1. Нужно настроить чтобы было 2 ip , один для подключения, второй для внешнего трафика
Создать ISO образ, чтобы можно было разворачивать на разных хостингах
Дополнительно, если будут предложения по улучшению безопасности сервера, можем обсудить. Возможно потребуется закрыть возможность всех подключений, кроме одного конкретного IP
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