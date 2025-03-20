У нас настроена корпоративная почта на домене dev.family (через Google Workspace). Уже проделано довольно много технических настроек (SPF, DKIM, DMARC, PTR), и в целом письма проходят базовые валидации.

Но мы всё ещё сталкиваемся с тем, что некоторые письма сотрудников попадают в спам.

Плюс, при проверках через сервисы вроде:

• https://www.mail-tester.com/

• https://glockapps.com/

Мы получаем рекомендации и предупреждения, которые не совсем понимаем, как правильно исправить.

Что нужно:

• Проверить все текущие настройки домена;

• Помочь устранить замечания от mail-tester и glockapps;

• Объяснить, что именно влияет на доставку писем и как это улучшить;

• Проверить наличие домена в черных списках и дать рекомендации на будущее.

Важно:

• Почта работает через Google Workspace;

• Хотим сохранить текущий домен и инфраструктуру, просто устранить недочеты.

Будем благодарны за быстрый аудит и сопровождение. Откликайтесь, если у вас есть опыт в подобных кейсах — особенно с Gmail и доставкой на корпоративные адреса.