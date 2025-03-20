Необходимо выполнить срочную настройку сервера: добавить замененный SSD-диск в RAID-массив согласно инструкции и установить загрузчик. Ожидается профессиональное выполнение данных задач для обеспечения корректной работы сервера.
Дать рекомендации по настройке почтового сервера
У нас настроена корпоративная почта на домене dev.family (через Google Workspace). Уже проделано довольно много технических настроек (SPF, DKIM, DMARC, PTR), и в целом письма проходят базовые валидации.
Но мы всё ещё сталкиваемся с тем, что некоторые письма сотрудников попадают в спам.
Плюс, при проверках через сервисы вроде:
• https://www.mail-tester.com/
Мы получаем рекомендации и предупреждения, которые не совсем понимаем, как правильно исправить.
Что нужно:
• Проверить все текущие настройки домена;
• Помочь устранить замечания от mail-tester и glockapps;
• Объяснить, что именно влияет на доставку писем и как это улучшить;
• Проверить наличие домена в черных списках и дать рекомендации на будущее.
Важно:
• Почта работает через Google Workspace;
• Хотим сохранить текущий домен и инфраструктуру, просто устранить недочеты.
Будем благодарны за быстрый аудит и сопровождение. Откликайтесь, если у вас есть опыт в подобных кейсах — особенно с Gmail и доставкой на корпоративные адреса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт14 дней назад
- $70
Необходимо сформировать конфигурационный файл для OpenVPN для подключения к прокси в формате IP:PORT/login:password. Учет замены IP в WebRTC обязателен для корректной работы. Подходите к задаче с учетом всех требований для успешного подключения.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт14 дней назад
- $20
Требуется настроить API сервер, который активирует лицензии, но не передает обновления. Сервер лицензий базируется на LicenseBox. Необходимо выявить и устранить проблему с передачей обновлений.Системное администрирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется помощь в разборе проблемы с деплоем на сервер приложения в Yandex Cloud. Ошибка возникает при обновлении сервера после мерджа в мастер. Необходимо обновить токен и предотвратить повторение подобной ошибки в будущем. Ожидается анализ ситуации и рекомендации для решения проблемы.Системное администрирование6 заявокЗакрыт17 дней назад
Требуется настроить FTP сервер и RAID массив на домашнем ПК с предпочтением к системе Ubuntu. Также необходимо организовать удалённый доступ через RDP. Предоставлена инструкция от предыдущего администратора, которая успешно проверялась на виртуальной машине.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $50
Требуется устная консультация по проблеме с запуском Docker после установки SSL сертификата Lets Encrypt. Ошибка возникает при выполнении команды 'sudo docker compose up -d'. Проблема, вероятно, связана с конфликтом портов. Необходимо помочь в исправлении конфигурации и устранении ошибок.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт20 дней назад
- $20
Требуется настроить хостинг и привязать домен, а также установить сайт на движке WordPress. Необходимо подключить SSL-сертификат для обеспечения безопасности. Важно выполнить все этапы настройки качественно и в срок.Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется помощь в настройке почты на BrainyCP. Необходимо запустить сервисы Exim, Dovecot и решить проблему с подключением к IMAP серверу. Также требуется интеграция почты с Битрикс24 через IMAP и SMTP. Задача включает диагностику и исправление текущих ошибок.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать контейнеризированное решение для развертывания ERPNext с использованием Dokploy. Проект включает автоматизацию развертывания, управление версиями, настройку резервного копирования и восстановление данных. Необходима оптимизация архитектуры контейнеров, использование Docker и CI/CD для управления процессами. Ожидается готовая конфигурация с документацией по установке и обновлению.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт24 дня назад
- $1000
Необходимо разработать админ-панель с использованием библиотек Vue или React и Ant Design. Ищем исполнителей с опытом. Работы с новыми исполнителями не рассматриваются.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад