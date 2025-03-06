Установка сайта на хостинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок27 просмотров

Нужно настроить хостинг и привязать к нему домен. 

Установить сайт(движке WordPress) и подключить SSL-сертификат.

WordPressНастройка доменовНастройка сайтовНастройка хостинга
2 месяца назад
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