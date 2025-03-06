Необхідно налаштувати сервер для роботи двох баз BAS-бухгалтерії з одночасним доступом для трьох користувачів. Завдання включає планування комплектуючих, перенесення даних, налаштування резервного копіювання та організацію гнучкого доступу до інформації на жорстких дисках.
Перенос 3 доменов корпоративной почты c самими почтами из Vk Workspace
Что нужно сделать:
Перенести 3 домена корпоративной почты (всего на этих доменах 646 почт) с платного сервиса Mail.ru на бесплатный аналог (Zimbra – удобный корпоративный сервер; Postfix + Dovecot – классическое решение на Linux; Mailcow – готовый open-source почтовый сервер; iRedMail – быстрый способ развернуть почтовый сервер.)
Требования:
Настроить почтовые записи (MX, SPF, DKIM, DMARC) для каждого домена.
Обеспечить стабильную работу отправки и получения новых писем.
Перенос старых писем не требуется (но если получится будет классно)
Предложить и согласовать оптимальный бесплатный сервис для размещения почт.
Выполнить тестирование работы почты после переноса.
Входные данные:
Доступы к доменам есть.
Сервер, на котором была почта, стал платным, и мы хотим уйти с него.
Сроки:
Обсуждаются, но чем быстрее – тем лучше.
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