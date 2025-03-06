Что нужно сделать:

Перенести 3 домена корпоративной почты (всего на этих доменах 646 почт) с платного сервиса Mail.ru на бесплатный аналог (Zimbra – удобный корпоративный сервер; Postfix + Dovecot – классическое решение на Linux; Mailcow – готовый open-source почтовый сервер; iRedMail – быстрый способ развернуть почтовый сервер.)

Требования:

Настроить почтовые записи (MX, SPF, DKIM, DMARC) для каждого домена.

Обеспечить стабильную работу отправки и получения новых писем.

Перенос старых писем не требуется (но если получится будет классно)

Предложить и согласовать оптимальный бесплатный сервис для размещения почт.

Выполнить тестирование работы почты после переноса.

Входные данные:

Доступы к доменам есть.

Сервер, на котором была почта, стал платным, и мы хотим уйти с него.

Сроки:

Обсуждаются, но чем быстрее – тем лучше.