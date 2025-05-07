sycraft_fl

Компания LiveBrand возникла в кругу it-специалистов, занимающихся установкой, настройкой и поддержкой web-серверов, под самые различные web-приложения. На данный момент мы занимаемся тремя видами деятельности: 1. Хостинг, с собственными серверами в Москве и Чехии. 2. Системная инженерия с круглосуточной поддержкой. 3. Разработка, в число наших сотрудников входят специалисты по работе с окружениями для языков php, java, ruby, perl, golang, vue, python.
Мы работаем 24 часа в день, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Мы используем только надежные решение из мира open source. Таким образом, мы экономим для вас большие средства на приобретение программного обеспечения. Как мы можем помочь Вам и Вашему бизнесу? Для компаний интеграторов:
- Мы настроим инфраструктуру под ключ в соответствии с требованиями заказчика.
- Мы настроим для вас действительно надежные и производительные сервера с учетом высокого уровня безопасности и в соответствии с современными технологическими решениями.
- Поможем оптимизировать скорость серверов баз данных. Проведем анализ их работы и предоставим рекомендации по оптимизации.
- Внедрим технологии высокой доступности для ваших приложений, кластера web-серверов и баз данных.
- Проведем анализ и подготовим рекомендации по улучшению производительности, надежности и безопасности ваших серверов.
- Обеспечим мониторинг производительности и доступности ваших серверов и сайтов, своевременную реакцию и предупреждение всех возможных проблем.
- Поможем организовать и обеспечить максимальную производительность и безопасность вашего персонального облака, такого как dropbox. При этом оно будет только под вашим контролем.
- Настроим систему мониторинга вашей инфраструктуры под проекты любой сложности.
- Обеспечим регулярное резервное копирование ваших данных, на наши сервера по всему миру. Резервное копирование проводится без остановки ваших приложений, без негативного эффекта для вашего бизнеса. Надежно и своевременно.
- Предоставим для ваших сайтов производительный хостинг.
- Предоставим в аренду выделенный или виртуальный сервер в одном из крупнейших дата-центров мира.
- Предоставим или настроим хранилище данных под любые нужды. Например, хранилище под резервные копии с дедупликацией и сжатием ваших данных.
- Поможем добиться максимально быстрой работы вашего приложения, например: мы можем ускорить Ваш сайт на wordpress в 10 раз и это только за счет установки специализированных плагинов оптимизации и кеширования.
- Добьемся наивысшего индекса безопасности ssl вашего сайта А или А+.
- mikrotik
- cisco
От 1500 рублей за час. Для всех наших клиентов действует гибкая система скидок и пакетные предложения. Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте livebrand.pro
Кто наши клиенты?
Web-инфраструктуры проектов:
- Интернет-магазин 003.ru ( холдинг media-saturn russia )
- Скидки, распродажи, дисконты в Москве rasprodaga.ru
- Детский образовательный ресурс iqsha.ru
- Интернет-магазин воздушных шаров sharlot.ru
- Компания разработка веб-проектов twinpx.ru, а так же ее клиенты
- .sky company 499363.ru
- Галерея проектов projectsgallery.ru
- Баумак baumak.ru
- Роста rostatd.ru