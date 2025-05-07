sycraft_fl

CEO в компании LiveBrand

Компания LiveBrand возникла в кругу it-специалистов, занимающихся установкой, настройкой и поддержкой web-серверов, под самые различные web-приложения. На данный момент мы занимаемся тремя видами деятельности: 1. Хостинг, с собственными серверами в Москве и Чехии. 2. Системная инженерия с круглосуточной поддержкой. 3. Разработка, в число наших сотрудников входят специалисты по работе с окружениями для языков php, java, ruby, perl, golang, vue, python.

Мы работаем 24 часа в день, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Мы используем только надежные решение из мира open source. Таким образом, мы экономим для вас большие средства на приобретение программного обеспечения. Как мы можем помочь Вам и Вашему бизнесу? Для компаний интеграторов:

Мы настроим инфраструктуру под ключ в соответствии с требованиями заказчика.

Мы настроим для вас действительно надежные и производительные сервера с учетом высокого уровня безопасности и в соответствии с современными технологическими решениями.

Поможем оптимизировать скорость серверов баз данных. Проведем анализ их работы и предоставим рекомендации по оптимизации.

Внедрим технологии высокой доступности для ваших приложений, кластера web-серверов и баз данных.

Проведем анализ и подготовим рекомендации по улучшению производительности, надежности и безопасности ваших серверов.

Обеспечим мониторинг производительности и доступности ваших серверов и сайтов, своевременную реакцию и предупреждение всех возможных проблем.

Поможем организовать и обеспечить максимальную производительность и безопасность вашего персонального облака, такого как dropbox. При этом оно будет только под вашим контролем.

Настроим систему мониторинга вашей инфраструктуры под проекты любой сложности.

Обеспечим регулярное резервное копирование ваших данных, на наши сервера по всему миру. Резервное копирование проводится без остановки ваших приложений, без негативного эффекта для вашего бизнеса. Надежно и своевременно.

Предоставим для ваших сайтов производительный хостинг.

Предоставим в аренду выделенный или виртуальный сервер в одном из крупнейших дата-центров мира.

Предоставим или настроим хранилище данных под любые нужды. Например, хранилище под резервные копии с дедупликацией и сжатием ваших данных.

Поможем добиться максимально быстрой работы вашего приложения, например: мы можем ускорить Ваш сайт на wordpress в 10 раз и это только за счет установки специализированных плагинов оптимизации и кеширования.

Добьемся наивысшего индекса безопасности ssl вашего сайта А или А+.

mikrotik

cisco

Для владельцев интернет проектов:Для владельцев интернет сайтов или корпоративного сайта вашей компаний:Осуществляем настройку вашего сетевого оборудования:Сколько стоят наши услуги?

От 1500 рублей за час. Для всех наших клиентов действует гибкая система скидок и пакетные предложения. Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте livebrand.pro

Кто наши клиенты?

Web-инфраструктуры проектов:

Интернет-магазин 003.ru ( холдинг media-saturn russia )

Скидки, распродажи, дисконты в Москве rasprodaga.ru

Детский образовательный ресурс iqsha.ru

Интернет-магазин воздушных шаров sharlot.ru

Компания разработка веб-проектов twinpx.ru, а так же ее клиенты

Галерея проектов projectsgallery.ru

Сервера виртуализации и web-систем:Аренда персонального файлового облака для сотрудников компании:Системы виртуализации, хранения, резервного копирования данных и сетевое оборудование mikrotik для компании:Мы предоставляем услуги хостинга и аренды серверов для следующих проектов:

На данный момент работаю как аутстаф, обучаю DevOps-инженеров и разработчиков, которые в дальнейшем успешно устраиваются в лучшие компании РФ и работают на крупных проектах.