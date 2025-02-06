V2ray Google Cdn

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка17 просмотров

Есть ВПС на котором развернут панель Marzban.
К нему нужно настроить подключение для обхода блокировок с помощью Google CDN.

V2Ray + Websocket + CDN + TLS

3 месяца назад
Guvanch
Гуванч 
24 года
2 года в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Был
4 дня назад
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3 месяца назад