Требуется специалист для настройки 3 американских номеров, которые будут стабильно работать с WhatsApp Business, Telegram и Signal. Необходимо обеспечить стабильную связь с клиентами через Zoiper или Webex, включая звонки и СМС. Критерии успеха: отсутствие блокировок WhatsApp и работа всех мессенджеров на одном номере.
Поднять 3 впн
1. впс-тор-впс дабл впн через тор
2. впс-впс т.е. дабл впн
3. впс для сайта впс-тор-впс
4. впн на 1 впс
все впс предоставлю, куплю самые простые
+ в идеале если бы вы смогли подготовить контейнеры и инструкцию как их развернуть.
т.е. нужно быстроразворачиваемое решение, которое можно ставить на разные сервера
если не сможете - ок, тогда только впн.
в идеале хотел бы, установил нужную версию ос, установил докер, запустил утстановку контейнера, настроил домен, перезапустил - все работает.
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