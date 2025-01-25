Настройка фильтров от дудос атак на ovh

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка26 просмотров

Здравствуйте, нужно до настроить vds сервер на OVH. Подробности исполнителю. У вас должен быть обязательно опыт в настройках защиты

Настройка серверов
3 месяца назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
25 минут назад
99 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование