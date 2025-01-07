Установил k8s ксластер из одного мастера и 8 нод в DO.

Нужна консультация как правильно создать и настроить свой LoadBalancer что бы приложения были доступны по DNS.

Также, хотелось бы настроить VPN что бы вход в кластер можно было осуществить только через VPN(wireguard).

PS: Я понимаю как все работает, но не хватает опыта и советы куда копать.