Добрый день.

Нужно найти СРМ, изображенную на видео (Помочь найти и настроить).

Если такой возможности не должно найти именно эту СРМ, то нужно предложить подходящую к параметрам:

Основной наклон СРМ на API, нужно, чтобы когда лед заполнял информацию на сайте, информация падала в СРМ через API в определенный отдел через администратора. Например, упал лед с сайта А - то он перешел в отдел в СРМ А, если с сайта Б - в соответствии с отделом Б.

При этом в СРМ должна быть такая функция как:

отслеживание статусов лидов, указываемых отделом.

остановить поток лидов на отдел, но оставить в СРМ для распределения на следующий день.

видеть с какой рекламы упал лед

отслеживать через API оставленные депозиты (FTD) чтобы была видна сумма и статус (не только в таблице, таким образом проверяется, отдел ли отображает правдивую информацию).

корректная настройка API, если взлетает на тестах.

то есть, бывает что API взлетает.