Установка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок38 просмотров

Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом.

WordPressНастройка доменовНастройка хостинга
4 месяца назад
mos_daria74
Дарья 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Eugene_W
34 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Все прошло хорошо, как человек и специалист мне очень нравиться. Не пытается нажиться на непонимающих в теме новичках, за свою работу берет адекватные деньги. Будем сотрудничать на постоянной основе.
Отличный Заказчик! Всегда на связи и как человек приятный и вежливый. Понятное ТЗ. Буду рад последующему сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

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34 года
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