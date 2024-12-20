Pterodactyl - налаштування RUST сервер

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  2. Системное администрирование
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Привіт шукаємо людину яко дуже добре знає платформу pterodactyl для налаштування RUST сервера

а саме заставити щоб сервер брав не два потока а відразу 8 потоків, то ще є в самом pterodactyl воно не сильно впливає і тому нам треба щоб саме 8 потіків відразу було занято і від цього ФПС сервера буде до 2000

Rust
4 месяца назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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Нет заявок фрилансеров