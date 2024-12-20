Помощь в написании ТЗ к автоматизированной системе сбора статистически

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка12 просмотров

Помощь в написании ТЗ, консультация. Есть готовый шаблон ТЗ, нужно оформить ТЗ в соответствии со шаблоном

Ищу системного и бизнес аналитика.

4 месяца назад
chpavel
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад