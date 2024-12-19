Требуется помощь в настройке отправки писем на Gmail через Opencart 1.5. Ранее использовался Gmail, но сейчас письма не доходят. Настройки на VPS и CF аналогичны другим работающим схемам, но не функционируют в данной конфигурации. Необходим опытный специалист для решения данной проблемы.