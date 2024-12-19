Требуется установить сайт на движке WordPress, настроить SSL сертификат и связать домен с хостингом. Необходимы навыки системного администрирования и опыт работы с WordPress.
Перевести сервер с LAMP на LNMP
При этом что бы проект на вордпрессе так и остался нормально работать
Заявки фрилансеров
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