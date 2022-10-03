aleks_lv

Александр Майло aleks_lv

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 часов назад
разработка сайтов

Образование:житомирский инженерно-технологический институт

Факультет информационно-компьютерных технологий

Кафедра автоматизированного управления технологическими процессами и компьютерных технологий

#25Интеграция верстки
#31WooCommerce
#52WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#307
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_1714378700416
год в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
год назад
Готовую верстку на вп
WordPressИнтеграция верстки
Хороший спец. Ще працюємо над проектом. Розумний і уважний до деталей. Рекомендую
Дякую рекомендую чітке тз
Ответный отзыв
NikolaevAlex
49 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
2 года назад
WooCommerce, ошибка вывода блока доставки
WooCommerce
Александр все сделал быстро и качественно, рекомендую!
Рекомендую Четкое ТЗ Своевременная оплата
Ответный отзыв
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Правки на сайте Wordpress
WordPress
Быстро и качественно. Советую
Взаимно четкое тз своевременная оплата
Ответный отзыв
paliy
55 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$130
10 баллов
3 года назад
Добавить вывод товаров на сайте
Отличная работа, спасибо!
понятное техзадание своевременная оплата рекомендую
Ответный отзыв
paliy
55 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$150
10 баллов
3 года назад
Перенос сайта https://karhula-auto.com/
DrupalLaravel
Как всегда - на высоте, спасибо!
Взаимно рекомендую
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
57 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#118