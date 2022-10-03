разработка сайтов
Образование:житомирский инженерно-технологический институт
Факультет информационно-компьютерных технологий
Кафедра автоматизированного управления технологическими процессами и компьютерных технологий
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#307
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Баннер на канвасе361 просмотр
- Журнал на сайт370 просмотров
- Калькулятор на wordpress392 просмотра
- Баннер и интерактивная карта386 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
год назад
WordPressИнтеграция верстки
Хороший спец. Ще працюємо над проектом. Розумний і уважний до деталей. Рекомендую
Ответный отзыв
Дякую рекомендую чітке тз
$30
10 баллов
2 года назад
WooCommerce
Александр все сделал быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Четкое ТЗ Своевременная оплата
$50
10 баллов
2 года назад
WordPress
Быстро и качественно. Советую
Ответный отзыв
Взаимно четкое тз своевременная оплата
$130
10 баллов
3 года назад
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
понятное техзадание своевременная оплата рекомендую
$150
10 баллов
3 года назад
DrupalLaravel
Как всегда - на высоте, спасибо!
Ответный отзыв
Взаимно рекомендую
Веб-программирование
57 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#118