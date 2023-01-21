Требуется полная пересборка сайта на WordPress с изменением структуры. Сайт должен соответствовать текущему дизайну, быть адаптивным и без ошибок в верстке. Необходимо настроить редиректы со старых страниц, провести чистку кода и удалить лишние плагины. Некоторая работа уже выполнена и размещена на хостинге. Все блоки созданы с использованием ACF.
- Веб-программирование1 исполнительОткрыт12 дней назад
Требуется полная пересборка сайта на Wordpress с изменением структуры. Необходимо настроить редиректы со старых страниц на новые, провести чистку кода и удалить лишние плагины. Все блоки созданы с использованием ACF, подробности указаны в техническом задании.Закрыт3 месяца назад
Ищется программист, владеющий WordPress и имеющий опыт работы с плагином ACF. Основная задача — внести правки на сайте, подробности указаны в техническом задании. В случае успешного сотрудничества возможен дальнейший проект по переносу и очистке кода другого сайта на ACF.Завершен6 месяцев назад
Необходимо добавить и настроить турбо страницы на двух сайтах, заменив существующие неинформативные страницы. Новые страницы должны содержать полезные статьи, портфолио, а также дополнительные элементы, такие как таблицы с ценами и выполненными работами. Важно реализовать слайдер для отображения новых страниц. Работа ведется на платформе Wordpress.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо добавить страницу блога на сайт с помощью плагина ACF, внести правки, реализовать поиск и сделать выбор городов при добавлении страниц. Города должны отображаться на главном экране. Подробности в ТЗ.Завершенгод назад
Необходимо установить плагин Cloudflare для двух сайтов на WordPress и настроить его в личном кабинете. Требуется заблокировать доступ со всех стран, кроме России, Украины и Беларуси, а также обеспечить корректную работу админки и доступность сайтов для IP v6 и мобильных устройств.Завершенгод назад
Необходимо удалить все дубли на сайте и перенастроить переадресацию. Также требуется настроить файл robots.txt на хостинге вместо плагина и исправить 404 ошибку. Оптимизация сайта для улучшения индексации и работы с вебмастерами.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется устранить ошибки, возникающие на сайте при заходе на некоторые страницы, которые показывают код 500. Необходимо провести анализ и исправить проблемы с базой данных для корректного отображения всех страниц сайта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется эксперт в .htaccess для устранения дублей URL на сайте. Необходимо настроить переадресацию с дублей на основные страницы и обеспечить корректную работу админки WordPress и плагинов. Проблемы возникли после предыдущих изменений, требуется быстрое и эффективное решение.Завершен2 года назад
Необходимо установить плагин Real Media Library на WordPress. Плагин установился, но при заходе в медиафайлы идет постоянная загрузка. Требуется устранить ошибку, связанную с блокировкой REST API WordPress. Необходимо разобраться с настройками и обеспечить корректную работу медиафайлов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо убрать знак вопроса и другие символы из дублирующихся URL и настроить переадресацию на реальные страницы. Это касается как страниц с параметрами, так и пагинации, например, с '/page/1' или '/page/2'. Все редиректы должны вести на основную страницу без дополнительных символов.Завершен2 года назад
Требуется убрать знак вопроса и другие символы из указанных URL, а также настроить переадресацию на основные страницы. Необходимо обеспечить, чтобы все страницы с знаком вопроса перенаправляли на реальные URL, включая страницы с номерами, такие как /thank-you.html/page/1 и /thank-you.html/page/2.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо настроить отправку форм на сайте https://demontazh-servis.ru, чтобы устранить проблему с приходящими пустыми заявками. Требуется анализ текущей системы и внесение необходимых изменений для корректной работы форм.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется перенести сайт на чистый шаблон WordPress, используя ACF для добавления блоков на страницы. Часть работы уже выполнена, необходима доработка без использования ненужных плагинов. Предоставлены доступы и подробное Т.З. Укажите цену и сроки выполнения.Завершен2 года назад
Требуется настроить редиректы на сайте master-demontazh.ru для устранения дублей в вебмастере. Необходимо перенаправить страницы с параметрами на их основные версии и обработать слеши в конце URL. Важно обеспечить корректное перенаправление для улучшения индексации и удобства пользователей.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ошибки в верстке сайта на WordPress, используя плагин ACF. Необходимо следовать указаниям из технического задания для достижения корректной посадки элементов.Завершен3 года назад
На сайте master-demontazh.ru возникла проблема с отправкой форм, заявки не проходят. Требуется срочная настройка и исправление ошибок для обеспечения функциональности форм. Работы должны быть выполнены сегодня.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внести исправления в верстку, уже частично выполненную на Wordpress, согласно техническому заданию. Сайт построен с использованием плагина Advanced Custom Fields, и необходимо исправить детали для окончательной посадки дизайна. Предложите цену и сроки выполнения работ.Завершен3 года назад
Необходимо скорректировать верстку главной страницы на WordPress. Исправления должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием. Каждая часть сайта должна быть оформлена в виде блоков для дальнейшей интеграции на другие страницы с помощью визуальной панели. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется натянуть сверстанную главную страницу на Wordpress с использованием Elementor. Нужно сделать блоки, которые можно будет интегрировать на другие страницы через визуальную панель. В приоритете опытные вебмастера с большими проектами. Техническое задание прикреплено.Закрыт3 года назад