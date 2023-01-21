Lion-84

Сергей Lion-84

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$608
выплачено фрилансерам
59%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$70
10 баллов
6 месяцев назад
Правки по сайту на WP с плагином ACF
WordPressДоработка сайтов
Все было круто) Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, постоянно на связи, всем рекомендую к сотрудничеству!
Большое спасибо. Единственный специалист который все сделал грамотно и не просил какие то доплаты что он не допонял в ТЗ в отличии от некоторых программистов. Вопросы решались быстро , всегда на связи.Будем продолжать работу
Ответный отзыв
delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
$55
10 баллов
год назад
Добавить страницу с блогом на сайт + доп работы и правки с помощью ACF
WordPressДоработка сайтов
Отличное ТЗ, всегда на связи, оплата по факту и во время. Работой с заказчиком доволен.
Очень грамотный исполнитель. Сделал все согласно ТЗ, всегда был на связи, сроки не растягивал . Сразу видно что разбирается в теме, редактировал все согласно дизайна ! Отдельное спасибо за кнопку поиска 👍 получилось отлично!
Ответный отзыв
full-developer
Павел 
23 года
год в сервисе
Был
год назад
11 отзывов(-3)
$50
10 баллов
год назад
Установить и настроить cloudflare
WordPressНастройка плагинов
Супер заказчик! С таким заказчик только в радость работа!
Хорошо все настроил и объяснил! Сервис работает отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
anton16
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нужен специалист разбирающийся в написании директив .htaccess
WordPress
Всё как договаривались
Очень быстро все исправил! Компетентен в своей работе.Спасибо
Ответный отзыв
SimonPro
Семён 
38 лет
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
$3
10 баллов
2 года назад
Убрать на конце url знак вопроса и др. символыи сделать переадресацию
Было приятно снова поработать!
Очень ответственный человек! Все делает быстро и четко по ТЗ ( не первый раз уже обращаюсь, некоторые сливались с этого сервиса не доделав работу)! Спасибо большое!!!
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