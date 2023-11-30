Название вакансии: Magento-разработчик Описание проекта: Вы будете работать над поддержкой и развитием сайта, который специализируется на дистрибуци косметики. Наша цель - обеспечить безупречное функционирование сайта, внедрение новых продуктов и функций, а также постоянное улучшение ...
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JavaScript относится к многоцелевому и высокоуровневому языку программирования, который чрезвычайно важен в web-разработке. Он входит в тройку ключевых компонентов веб-технологий, вместе с HTML и CSS.
Чем интересен JavaScript?
JavaScript — это инструмент для разработки веб-приложений, анимаций, игр и других интерактивных элементов. С его помощью создаются динамические веб-страницы, происходят взаимодействия с пользователем и обрабатываются данные. Стандартизация новых функций и возможностей языка в рамках ECMAScript способствует его постоянному развитию и усовершенствованию. Это способствует улучшению производительности и безопасности. Достаточное количество фреймворков и библиотек делают разработку на JavaScript проще и быстрее.
Как заказать услуги программиста JavaScript на бирже?
JavaScript-программист — это профессиональный разработчик, который специализируется на создании клиентских приложений и веб-сайтов. JavaScript находится в центре множества веб-технологий, и программисты JavaScript всегда востребованы на рынке труда. Благодаря своей универсальности, они могут работать над широким спектром задач.
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Веб-разработка
JavaScript-программисты занимаются созданием и поддержкой клиентской части веб-проектов. Они работают над функциональностью, интерактивностью и внешним видом сайтов, обеспечивая легкость использования и хороший пользовательский опыт.
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Фронтенд и бекенд
Разработчики JavaScript могут специализироваться на фронтенде, что включает в себя создание пользовательского интерфейса и клиентской логики, или на бекенде, где они занимаются серверной логикой и взаимодействием с базами данных.
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Многозадачность
JavaScript-программисты способны управлять различными задачами одновременно. Они могут трудиться над созданием интерактивных элементов, обрабатывать пользовательский ввод и загружать данные в реальном времени.
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Тестирование и отладка
Они занимаются тестированием кода, выявлением и устранением ошибок (отладкой) и оптимизацией производительности веб-приложений.
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Совместная работа
JavaScript-программисты часто работают в команде с другими разработчиками, дизайнерами и специалистами по тестированию, чтобы достичь общей цели — создания высококачественного веб-продукта.
Вы всегда можете найти нужного специалиста JavaScript на нашей бирже и предложить ему сотрудничество в рамках своего проекта. На Weblancer это просто и выгодно.
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