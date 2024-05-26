👋 Приветствую! Я web-разработчик из Беларуси. Программирование не только моя работа, но и любимое хобби, предпочитаю кодить даже вместо того чтобы пить пиво с друзьями или залипать в доту!
Немного обо мне:
Я счастливый человек :)
Красавица жена и две любимые доченьки принцессы!
Люблю то чем занимаюсь, иначе бы этим не занимался.
Чем я могу быть вам полезен:
Разработка сайтов (любая cms, в том числе самопис, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина);
Разработка парсеров (парсинг абсолютно любого донора);
Сбор и обработка информации (на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру);
Разработка ботов (как в мессенджерах так и самостоятельных);
Любая нестандартная или стандартная задача связанная с Web программированием!;
Разработка расширений для браузеров.
Автоматизация любых действий в браузере.
Что я люблю больше всего?
Конечно же разработку ботов, парсеров и сбор/обработку информации :)
P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 5000$
А какие у меня цены?
Наверняка Вы хотите знать заранее(прежде чем мне написать) какие у меня цены. В основном такие:
Сайт-каталог - от 80$;
Парсер: от 25$;
Сбор и обработка информации: от 30$;
Бот в мессенджере: от 25$, самостоятельный: от 50$;
После того как договорились о стоимости работы (если в процессе ничего не изменялось) - стоимость не измениться в большую сторону!
Мои контакты: пишите в личные сообщения, отвечаю в течении 5-ти минут, даже если сейчас не онлайн :)
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