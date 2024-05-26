Создаю восхитительные цифровые продукты... которые действительно работают :)

👋 Приветствую! Я web-разработчик из Беларуси. Программирование не только моя работа, но и любимое хобби, предпочитаю кодить даже вместо того чтобы пить пиво с друзьями или залипать в доту!

Немного обо мне:

Я счастливый человек :)

Красавица жена и две любимые доченьки принцессы!

Люблю то чем занимаюсь, иначе бы этим не занимался.

Чем я могу быть вам полезен:

Разработка сайтов (любая cms, в том числе самопис, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина);

Разработка парсеров (парсинг абсолютно любого донора);

Сбор и обработка информации (на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру);

Разработка ботов (как в мессенджерах так и самостоятельных);

Любая нестандартная или стандартная задача связанная с Web программированием!;

Разработка расширений для браузеров.

Автоматизация любых действий в браузере.

Что я люблю больше всего?

Конечно же разработку ботов, парсеров и сбор/обработку информации :)

P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 5000$

А какие у меня цены?

Наверняка Вы хотите знать заранее(прежде чем мне написать) какие у меня цены . В основном такие:

Сайт-каталог - от 80$ ;

Парсер: от 25$ ;

Сбор и обработка информации: от 30$ ;

Бот в мессенджере: от 25$, самостоятельный: от 50$;

После того как договорились о стоимости работы (если в процессе ничего не изменялось) - стоимость не измениться в большую сторону!

Мои контакты: пишите в личные сообщения, отвечаю в течении 5-ти минут, даже если сейчас не онлайн :)