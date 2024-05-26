iKey

Денис iKey

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 часов назад
Создаю восхитительные цифровые продукты... которые действительно работают :)

👋 Приветствую! Я web-разработчик из Беларуси. Программирование не только моя работа, но и любимое хобби, предпочитаю кодить даже вместо того чтобы пить пиво с друзьями или залипать в доту!

Немного обо мне:

  • Я счастливый человек :)

  • Красавица жена и две любимые доченьки принцессы!

  • Люблю то чем занимаюсь, иначе бы этим не занимался.

Чем я могу быть вам полезен:

  • Разработка сайтов (любая cms, в том числе самопис, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина);

  • Разработка парсеров (парсинг абсолютно любого донора);

  • Сбор и обработка информации (на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру);

  • Разработка ботов (как в мессенджерах так и самостоятельных);

  • Любая нестандартная или стандартная задача связанная с Web программированием!;

  • Разработка расширений для браузеров.

  • Автоматизация любых действий в браузере.

Что я люблю больше всего?

Конечно же разработку ботов, парсеров и сбор/обработку информации :)

P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 5000$

А какие у меня цены?

Наверняка Вы хотите знать заранее(прежде чем мне написать) какие у меня цены. В основном такие:

  • Сайт-каталог - от 80$;

  • Парсер: от 25$;

  • Сбор и обработка информации: от 30$;

  • Бот в мессенджере: от 25$, самостоятельный: от 50$;

После того как договорились о стоимости работы (если в процессе ничего не изменялось) - стоимость не измениться в большую сторону!

Мои контакты: пишите в личные сообщения, отвечаю в течении 5-ти минут, даже если сейчас не онлайн :)

#1Устранение ошибок
#1Puppeteer
#2Парсинг данных
#2Создание ботов
#2Создание чат-ботов
#2MySQL
#3Интеграция API
#3Разработка программ
#4Адаптивный дизайн
#4Автоматизация процессов
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#17
рейтинг фрилансера
Создание ботов
#2
3 заказа
Устранение ошибок
#1
2
Парсинг данных
#2
2
Интеграция API
#3
2
Создание чат-ботов
#2
1
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Отзывы заказчиков

guest_1739281973019
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
2 месяца назад
Сделать запрос PHP для обработки данных из API через MySQL таблица
MySQLPHPИнтеграция API
Работа была выполнена быстро и качествено, рекомендую !
С Максимом очень приятно иметь дело!
Ответный отзыв
froggy1980
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
4 месяца назад
Автоматизация работы на чужих сайтах.
ReactАвтоматизация процессов
Денис мне отлично помог с моей проблемой. Показал себя отличным и опытным frontend - программером. Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за интересную задачу!
Ответный отзыв
reklamaUA
32 года
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$110
10 баллов
10 месяцев назад
Бот для телеграм
Создание ботовСоздание чат-ботов
заказал уже второго бота, сделал все четко, даже переделывать ничего не надо.
Приятно иметь с вами дело!
Ответный отзыв
kyb
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Доработка отзывов на Опенкарт
OpencartДоработка сайтов
Было сделано быстро и как надо
Рад был помочь :)
Ответный отзыв
averoff
Аверов 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$280
10 баллов
год назад
Адаптивный редизайн сайта + парсер!
HTMLАдаптивный дизайнПарсинг данных
Нормально все)
Благодарю за интересный заказ!
Ответный отзыв
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