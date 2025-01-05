Автоматизация работы на чужих сайтах.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок52 просмотра

Ищу талантливого человека с уникальными навыками.

Цель: исследования движков различных букмекерских контор.

Одна из текущих задач:

Есть бк Олимп. Он написан на реакте, и упакован вебпаком.

Нужно:

  1. Научиться переходить на страницы события без перезагрузки страницы. Для этого по всей видимости нужно использовать функционал движка сайта. window.location = '....' не работает.

  2. Научиться добавлять ставку в купон.

    Т.е. на выходе должен быть код, который можно запустить в devtools панели, и должен осуществиться переход, или заполнение купона.

    Сайтов очень много, подобной работы много.

    За каждую задачу плачу по 100 usd

ReactАвтоматизация процессов
4 месяца назад
froggy1980
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$100
2 дня
Escrow
Денис мне отлично помог с моей проблемой. Показал себя отличным и опытным frontend - программером. Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за интересную задачу!

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