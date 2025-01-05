Требуется реализовать новые функции для проекта A/B тестов. Пользователи загружают фото для тестирования, система парсит аналоги товаров и позволяет другим пользователям оценивать фото. Ищем специалиста уровня не ниже джун ++ с опытом от года. Необходимы знания FastAPI, PostgreSQL/MySQL, Docker, Celery и RabbitMQ. Сообщите цену и сроки выполнения задачи.
Автоматизация работы на чужих сайтах.
Ищу талантливого человека с уникальными навыками.
Цель: исследования движков различных букмекерских контор.
Одна из текущих задач:
Есть бк Олимп. Он написан на реакте, и упакован вебпаком.
Нужно:
Научиться переходить на страницы события без перезагрузки страницы. Для этого по всей видимости нужно использовать функционал движка сайта. window.location = '....' не работает.
Научиться добавлять ставку в купон.
Т.е. на выходе должен быть код, который можно запустить в devtools панели, и должен осуществиться переход, или заполнение купона.
Сайтов очень много, подобной работы много.
За каждую задачу плачу по 100 usd
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется создать скрипт или микросервис для автоматического решения reCaptcha v2. Он должен принимать site-key и site-url, а на выходе выдавать recaptcha-token. Решение капчи должно осуществляться через аудио с использованием Yandex SpeechKit. Взаимодействие с скриптом реализовано через API, без графических интерфейсов. Техническое задание доступно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Создание Telegram бота с четырьмя ролями пользователей: админ, трейдер, обычный юзер и техподдержка. Пользователи смогут создавать заявки, получать реквизиты и отображать баланс. Трейдеры будут управлять картами и офферами, а админы — контролировать доступ и устанавливать комиссии. Техподдержка обеспечит связь с пользователями и решение технических вопросов. Бот будет интегрирован с API для учета оплат.Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуются правки для сайта на Drupal 11 с интеграцией Commerce. В отклике необходимо указать опыт работы с CMS, наличие опыта написания модулей с нуля, а также время выполнения и стоимость первой пачки правок.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1000
Разработайте софт для автоматического спама слова на YouTube стримах. Необходимо создать систему, которая будет использовать базу логинов и паролей для учётных записей, вводить целевое слово и ссылку на стрим, а затем запускать процесс спама со всех аккаунтов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется программист для выполнения небольшой задачи по веб-программированию на платформе Shopify. Подробности задачи можно уточнить в личном сообщении. Обращения от студий не рассматриваются.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $250
Шукаємо бекенд-розробника для створення бази даних товарів та інтеграції платіжних систем. Необхідно реалізувати функціонал кошика, оформлення замовлень, а також адміністраторську панель для управління товарами та замовленнями. Інтеграція з платіжними системами як Stripe та PayPal, а також повідомлення про стан замовлення для користувачів.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется full stack разработчик для доработки ТМА. Имеется верстка, бэк и частично фронт. Необходимо завершить приложение, используя React JS, Node JS, REST API и Telegram API.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Разработайте Telegram-бота для работы с фото и видео шаблонами. Пользователи смогут вставлять свои фотографии в шаблоны, редактировать их и получать готовые изображения или видео. Бот должен обеспечивать управление доступами и удобный интерфейс для пользователей. В заявке желательно прикрепить примеры похожих работ.Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5000
Требуется разработать web app для Telegram, аналогичный конкурента. Необходимо полностью скопировать его функционал. Изучите пример и укажите сроки и стоимость выполнения проекта.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 месяца назад