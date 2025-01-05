Научиться переходить на страницы события без перезагрузки страницы. Для этого по всей видимости нужно использовать функционал движка сайта. window.location = '....' не работает.

Научиться добавлять ставку в купон.

Т.е. на выходе должен быть код, который можно запустить в devtools панели, и должен осуществиться переход, или заполнение купона.

Сайтов очень много, подобной работы много.

За каждую задачу плачу по 100 usd