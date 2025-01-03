Требуется разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) для платформы управления данными. Основные задачи включают создание пользовательского интерфейса с личным кабинетом и панелью для редактирования данных, настройку базы данных, реализацию системы уведомлений, интеграцию с платежными системами и развертывание проекта на сервере. Укажите сроки и стоимость выполнения.
Разработчик React js
Задача доработать ТМА.
Есть верстка, бэк, и частично фронт, нужно довести до ума приложение
нужен full stuck разработчик с навыками react js, node js, rest API, telegram api
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