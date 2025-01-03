Разработчик React js

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок70 просмотров

Задача доработать ТМА.

Есть верстка, бэк, и частично фронт, нужно довести до ума приложение

  • нужен full stuck разработчик с навыками react js, node js, rest API, telegram api

Node.jsReactREST APIДоработка сайтов
4 месяца назад
guest_1735905168926
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
19 минут назад
103 отзыва
3 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Андрей
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Михаил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 отзывов
4 месяца назад