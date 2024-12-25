Требуется разработать простое мобильное приложение на iOS, содержащее сборник мини-игр на HTML5. Приложение должно включать главную страницу со списком игр, возможность запуска игр на весь экран и локальное хранение всех мини-игр. Ожидается предоставление цены и сроков выполнения.
Закончить разработку мобильного приложения FLUTTER-Dart
Ищу опытного разработчика Flutter для завершения разработки мобильного приложения, устранения багов, настройки платежных систем и подготовки к релизу. Приложение готово на 80%, остались финальные доработки для выхода на рынок.
Ваши задачи:
Завершение разработки мобильного приложения на Flutter.
Устранение багов и оптимизация работы приложения.
Настройка и интеграция платежных систем.
Интеграция мобильного приложения с бекендом (почти готов).
Помощь в подготовке приложения к релизу в Apple App Store и Google Play Market.
Требования:
Опыт разработки приложений на Flutter от 3 лет.
Умение находить и устранять баги.
Опыт интеграции мобильных приложений с бекендом (REST API).
Знание процесса настройки и интеграции платежных систем.
Опыт подготовки и публикации приложений в Apple App Store и Google Play Market.
По срокам 7-9 дней.
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