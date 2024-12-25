Закончить разработку мобильного приложения FLUTTER-Dart

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки32 просмотра

Ищу опытного разработчика Flutter для завершения разработки мобильного приложения, устранения багов, настройки платежных систем и подготовки к релизу. Приложение готово на 80%, остались финальные доработки для выхода на рынок.

Ваши задачи:

  • Завершение разработки мобильного приложения на Flutter.

  • Устранение багов и оптимизация работы приложения.

  • Настройка и интеграция платежных систем.

  • Интеграция мобильного приложения с бекендом (почти готов).

  • Помощь в подготовке приложения к релизу в Apple App Store и Google Play Market.

Требования:

  • Опыт разработки приложений на Flutter от 3 лет.

  • Умение находить и устранять баги.

  • Опыт интеграции мобильных приложений с бекендом (REST API).

  • Знание процесса настройки и интеграции платежных систем.

  • Опыт подготовки и публикации приложений в Apple App Store и Google Play Market.

По срокам 7-9 дней.

FlutterREST APIИнтеграция платежных системРазработка мобильных приложенийУстранение ошибок
4 месяца назад
guest_1735416701604
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Коля
 
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