Разработка мобильного приложения на Flutter

Приветствую!

Необходимо внести UI в проект мобильного приложения на флаттер. Предыдущий разработчик не может продолжать по состоянию здоровья.

https://docs.google.com/document/d/13daFDcTZnhGSRKb1YH1Qn6UKE03QfK7_1VCFwS4Qu3w/edit?tab=t.0



Далее нужно будет интеграция с Rest API и доработка некоторых частей для MVP приложения, а дальше для MMP.

Если вы full-stack то и разработка API на Laravel.

Добавляйте свое CV и телеграм для связи. Подробности с исполнителем. Указывайте стоимость за UI исправления.



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