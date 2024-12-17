Требуется разработка телеграмм бота с внедрением OpenAI. В проекте предусмотрена база знаний с текстами, фото, видео и PDF-файлами. Исполнитель должен предоставить детальные сроки и стоимость, включая подключение платежной системы Юкасса. Проект требует опытного специалиста, способного расписать этапы разработки.
Разработка мобильного приложения на Flutter
Приветствую!
Необходимо внести UI в проект мобильного приложения на флаттер. Предыдущий разработчик не может продолжать по состоянию здоровья.
https://docs.google.com/document/d/13daFDcTZnhGSRKb1YH1Qn6UKE03QfK7_1VCFwS4Qu3w/edit?tab=t.0
Далее нужно будет интеграция с Rest API и доработка некоторых частей для MVP приложения, а дальше для MMP.
Если вы full-stack то и разработка API на Laravel.
Добавляйте свое CV и телеграм для связи. Подробности с исполнителем. Указывайте стоимость за UI исправления.
realwellness.world
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