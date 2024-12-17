Разработка мобильного приложения на Flutter

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Закрыт5 заявок237 просмотров

Приветствую!
Необходимо внести UI в проект мобильного приложения на флаттер. Предыдущий разработчик не может продолжать по состоянию здоровья.
https://docs.google.com/document/d/13daFDcTZnhGSRKb1YH1Qn6UKE03QfK7_1VCFwS4Qu3w/edit?tab=t.0

Далее нужно будет интеграция с Rest API и доработка некоторых частей для MVP приложения, а дальше для MMP.
Если вы full-stack то и разработка API на Laravel.

Добавляйте свое CV и телеграм для связи. Подробности с исполнителем. Указывайте стоимость за UI исправления.

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FlutterLaravelREST APIUI/UXРазработка APIРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
freelanseeer_ua
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