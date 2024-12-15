Задача: Нужно автоматизировать действия в браузера посредством запросов, выяснить алгоритм образования параметров для запросов и написать на python

Нужен реверс инженер для работы с антибот защит сайтов

С опытом реверса каптч. Автоматизируем на 2 источниках