Задача для реверс инженера. С опытом реверса каптч

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки204 просмотра

Задача: Нужно автоматизировать действия в браузера посредством запросов, выяснить алгоритм образования параметров для запросов и написать на python
Нужен реверс инженер для работы с антибот защит сайтов
С опытом реверса каптч.  Автоматизируем на 2 источниках

PythonАвтоматизация процессовНаписание скриптовРазработка алгоритмов
5 месяцев назад
guest_1716659931520
год в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад