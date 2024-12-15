Разработка портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки140 просмотров

Необходимо разработать портал для отслеживания посещаемости и успеваемости обучающихся, более детально в прикрепленном ТЗ

5 месяцев назад
justman_13
Адильбек 
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Заявки фрилансеров

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Сергей
 
40 лет
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19 часов назад
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день назад
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ТОП-10
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ТОП-5
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