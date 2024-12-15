Требуется разработка бота, который будет обновлять цены на 1500 товаров в магазине Каспи КЗ, используя данные из базы MySQL. Бот должен авторизовываться и выполнять замену цен автоматически.
Разработка портала
Необходимо разработать портал для отслеживания посещаемости и успеваемости обучающихся, более детально в прикрепленном ТЗ
Заявки фрилансеров
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