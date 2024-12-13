Сайт на тильде

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок52 просмотра

Всем привет! Нужен человек в команду для быстрого переноса сайта с Фигмы в тильду! Обещаю много заказов, пишите свои прайс-листы

FigmaTilda
5 месяцев назад
guest_1734192904352
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Ярослав
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Сабина
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
6 отзывов
5 месяцев назад