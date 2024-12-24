Сделать дизайн лендинга по подробному прототипу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок102 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать дизайн лендинга 10 экранов по подробному прототипу

Это будет лендинг в структуру сайта, по дизайну нужно будет ориентироваться на стиль сайта (довольно простой, ничего сверхъестественного)

Прототип и сайт отправлю выбранным кандидатам, все готово

Срок 3 дня

Бюджет 10 т.р.

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
5 месяцев назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
$100
2 дня
Escrow
Спасибо, Виталий! Дизайн получился отличный, как нужно по заданию Несмотря на долгие согласования всегда был на связи, оперативно вносил корректировки Результатом полностью доволен, рекомендую!
Всё прошло хорошо!

Заявки фрилансеров

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