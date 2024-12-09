Ищем дизайнеров с опытом в tech и saas

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Я ищу доступных дизайнеров с опытом в tech и saas.

Нужен дизайн сайта и картинки для постов в социальных сетях.

Важно, чтобы у вас были свободные слоты для созвонов и возможность быстро погрузиться в проект, так как текущая команда испытывает трудности с выполнением задач.

Пожалуйста, отправьте портфолио, стоимость услуг и примеры удобных для вас ТЗ, а также укажите свободные слоты для звонка.

Дизайн сайтовСоздание картинок
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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