Я ищу доступных дизайнеров с опытом в tech и saas.

Нужен дизайн сайта и картинки для постов в социальных сетях.

Важно, чтобы у вас были свободные слоты для созвонов и возможность быстро погрузиться в проект, так как текущая команда испытывает трудности с выполнением задач.

Пожалуйста, отправьте портфолио, стоимость услуг и примеры удобных для вас ТЗ, а также укажите свободные слоты для звонка.