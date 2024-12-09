Требуется разработка дизайна сайта, аналогичного примеру с ником DankQ. Необходима адаптация элементов, представленных на стене у оригинала. Проект включает в себя создание уникального и привлекательного внешнего вида.
Ищем дизайнеров с опытом в tech и saas
Я ищу доступных дизайнеров с опытом в tech и saas.
Нужен дизайн сайта и картинки для постов в социальных сетях.
Важно, чтобы у вас были свободные слоты для созвонов и возможность быстро погрузиться в проект, так как текущая команда испытывает трудности с выполнением задач.
Пожалуйста, отправьте портфолио, стоимость услуг и примеры удобных для вас ТЗ, а также укажите свободные слоты для звонка.
Заявки фрилансеров
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