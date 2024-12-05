Додизайнить лендинг

$65
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Закрыт2 заявки7 просмотров

Лендинг + карточка товара и форма обратной связи. ТЗ пришлю в личной переписке. Прикрепил текущий макет.

Дизайн лендинговСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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