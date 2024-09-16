Если вам нужен дизайн, который будет и удобным, и красивым, я здесь, чтобы помочь👩‍💻

👩‍💻 Обо мне

Привет! Меня зовут Катя. Я UX/UI дизайнер с более чем 3-летним опытом создания дизайнов для сайтов и мобильных приложений. Я стремлюсь делать больше, чем позволяет время — наверно, это не про тайм-менеджмент, но точно про энтузиазм. В дизайне ценю простоту и интуитивность, а вот перегруженные интерфейсы — это не мое. Я постоянно развиваю свои навыки и изучаю новые подходы, чтобы мои проекты становились еще лучше. Увлечение психологией помогает мне глубже понимать потребности пользователей и создавать решения, которые действительно работают.

🤝 Чем я могу помочь?

Создам лендинг / многостраничный сайт / приложение ;

Перенесу дизайн из Figma в Tilda;

Сделаю редизайн интерфеса;

Адаптирую сайт под мобильное устройство;

Проконсультирую по улучшению удобства и привлекательности существующего сайта.

📋 Процесс работы

Обсуждаем цели вашего бизнеса и ожидания от проекта; Погружаюсь в тему: исследую ца, анализирую конкурентов, вдохновляюсь работами других дизайнеров; Создаю черновой макет с размещением элементов без детализированного дизайна (без окончательных цветов, изображений и т.д.).; Разрабатываю полный дизайн первой страницы и согласовываю его с вами; Завершаю дизайн всех страниц с адаптацией под различные устройства.

💲 Цены

Мои цены гибкие и зависят от сложности проекта. Они обсуждаются на начальном этапе работы.

🤙 Свяжитесь со мной

Давайте обсудим ваш проект, и я помогу воплотить ваши идеи в реальность. Всегда открыта к новым возможностям и готова сделать ваш дизайн простым, удобным и эффективным.

LinkedIn: kateryna-yancheva

Telegram: +380 (67) 499 82 12

Email: [email protected]