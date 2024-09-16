Eyancheva

Катерина Янчева Eyancheva

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Если вам нужен дизайн, который будет и удобным, и красивым, я здесь, чтобы помочь👩‍💻

👩‍💻 Обо мне

Привет! Меня зовут Катя. Я UX/UI дизайнер с более чем 3-летним опытом создания дизайнов для сайтов и мобильных приложений. Я стремлюсь делать больше, чем позволяет время — наверно, это не про тайм-менеджмент, но точно про энтузиазм. В дизайне ценю простоту и интуитивность, а вот перегруженные интерфейсы — это не мое. Я постоянно развиваю свои навыки и изучаю новые подходы, чтобы мои проекты становились еще лучше. Увлечение психологией помогает мне глубже понимать потребности пользователей и создавать решения, которые действительно работают.

🤝 Чем я могу помочь?

  • Создам лендинг / многостраничный сайт / приложение;

  • Перенесу дизайн из Figma в Tilda;

  • Сделаю редизайн интерфеса;

  • Адаптирую сайт под мобильное устройство;

  • Проконсультирую по улучшению удобства и привлекательности существующего сайта.

📋 Процесс работы

  1. Обсуждаем цели вашего бизнеса и ожидания от проекта;

  2. Погружаюсь в тему: исследую ца, анализирую конкурентов, вдохновляюсь работами других дизайнеров;

  3. Создаю черновой макет с размещением элементов без детализированного дизайна (без окончательных цветов, изображений и т.д.).;

  4. Разрабатываю полный дизайн первой страницы и согласовываю его с вами;

  5. Завершаю дизайн всех страниц с адаптацией под различные устройства.

💲 Цены

Мои цены гибкие и зависят от сложности проекта. Они обсуждаются на начальном этапе работы.

🤙 Свяжитесь со мной

Давайте обсудим ваш проект, и я помогу воплотить ваши идеи в реальность. Всегда открыта к новым возможностям и готова сделать ваш дизайн простым, удобным и эффективным.

LinkedIn: kateryna-yancheva

Telegram: +380 (67) 499 82 12

Email: [email protected]

#28Дизайн сайтов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#186
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-50
Дизайн сайтов

Портфолио

Отзывы заказчиков

awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$150
10 баллов
8 месяцев назад
Дизайн внутренних страниц
Дизайн сайтов
Оперативно , качественно ! И всегда на связи ! Рекомендую !!!!
Было приятно комфортно сотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от $50от 1 дня
#34