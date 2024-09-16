👩💻 Обо мне
Привет! Меня зовут Катя. Я UX/UI дизайнер с более чем 3-летним опытом создания дизайнов для сайтов и мобильных приложений. Я стремлюсь делать больше, чем позволяет время — наверно, это не про тайм-менеджмент, но точно про энтузиазм. В дизайне ценю простоту и интуитивность, а вот перегруженные интерфейсы — это не мое. Я постоянно развиваю свои навыки и изучаю новые подходы, чтобы мои проекты становились еще лучше. Увлечение психологией помогает мне глубже понимать потребности пользователей и создавать решения, которые действительно работают.
🤝 Чем я могу помочь?
Создам лендинг / многостраничный сайт / приложение;
Перенесу дизайн из Figma в Tilda;
Сделаю редизайн интерфеса;
Адаптирую сайт под мобильное устройство;
Проконсультирую по улучшению удобства и привлекательности существующего сайта.
📋 Процесс работы
Обсуждаем цели вашего бизнеса и ожидания от проекта;
Погружаюсь в тему: исследую ца, анализирую конкурентов, вдохновляюсь работами других дизайнеров;
Создаю черновой макет с размещением элементов без детализированного дизайна (без окончательных цветов, изображений и т.д.).;
Разрабатываю полный дизайн первой страницы и согласовываю его с вами;
Завершаю дизайн всех страниц с адаптацией под различные устройства.
💲 Цены
Мои цены гибкие и зависят от сложности проекта. Они обсуждаются на начальном этапе работы.
🤙 Свяжитесь со мной
Давайте обсудим ваш проект, и я помогу воплотить ваши идеи в реальность. Всегда открыта к новым возможностям и готова сделать ваш дизайн простым, удобным и эффективным.
LinkedIn: kateryna-yancheva
Telegram: +380 (67) 499 82 12
Email: [email protected]
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