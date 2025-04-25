Ищу дизайнера в команду, так как уже не хватает рук Что будешь делать: -Дизайнить лендосы -Дизайнить многостраничники -Верстать сайты на тильде (обучаем) -Рисовать концепты -Иногда рисовать баннеры, соц сети ...
Дизайн сайтов на заказ
Зачем нужен профессиональный дизайн сайтов?
В современном цифровом мире наличие качественного и функционального веб-сайта является необходимостью для любого бизнеса. Дизайн сайта играет ключевую роль в привлечении и удержании посетителей, обеспечивая комфортное и интуитивно понятное взаимодействие пользователей с контентом. Хорошо продуманный и эстетически приятный веб-дизайн помогает создать положительное первое впечатление, повысить доверие к бренду и способствовать увеличению конверсий. Профессиональный веб-дизайн используется в самых различных отраслях — от онлайн-магазинов до корпоративных сайтов и блогов.
Как дизайн сайтов решает задачи бизнеса
Качественный дизайн сайта способен решить множество задач, стоящих перед бизнесом. Во-первых, он помогает выделиться среди конкурентов, создавая уникальный визуальный стиль и поддерживая бренд. Во-вторых, улучшает пользовательский опыт, делая навигацию по сайту лёгкой и интуитивной, что способствует увеличению времени пребывания на сайте и снижению показателей отказов. В-третьих, оптимизация дизайна под мобильные устройства позволяет охватить более широкую аудиторию, учитывая растущую тенденцию использования смартфонов для доступа к интернету. Наконец, хорошо продуманный дизайн способствует улучшению SEO-рейтинга, облегчая индексацию сайта поисковыми системами, что ведет к увеличению органического трафика.
Примеры успешных реализаций веб-дизайна
Существует множество примеров, когда грамотный подход к дизайну сайта приносил ощутимые результаты. Например, интернет-магазин, внедривший новую цветовую палитру и улучшивший структуру каталога товаров, смог увеличить продажи на 30% за первый месяц после редизайна. Корпоративный сайт, оптимизированный для мобильных устройств, привлек на 50% больше мобильных пользователей в течение полугода. Блог, обновивший свой интерфейс и добавивший интерактивные элементы, увеличил количество подписчиков на 40% за счёт более активного вовлечения аудитории.
Преимущества сотрудничества с профессионалами
Инвестируя в профессиональный дизайн сайтов, вы получаете не только эстетически привлекательный ресурс, но и инструмент для достижения бизнес-целей. Экспертный подход обеспечивает персонализацию, адаптацию для различных устройств и интеграцию современных элементов, таких как анимации и интерактивные модули. Это значительно повышает привлекательность вашего сайта для пользователей и, соответственно, его эффективность в продвижении вашего бренда. Не упустите шанс улучшить свой бизнес — закажите профессиональный дизайн сайта прямо сейчас и ощутите все преимущества качественного веб-дизайна!
Частые вопросы
Стоимость разработки дизайна сайта может варьироваться от $300 до $3000 и выше, в зависимости от сложности проекта, количества страниц и дополнительных требований. На бирже Weblancer вы можете найти дизайнеров с разным опытом и портфолио, что поможет выбрать оптимальное соотношение цены и качества.
Время, необходимое для создания дизайна сайта, зависит от его сложности и объема. Обычно, на разработку базового дизайна может уйти от 1 до 3 недель. Сложные проекты могут занять больше времени. На Weblancer можно установить сроки выполнения проекта в зависимости от ваших потребностей.
Процесс работы над дизайном сайта обычно включает несколько этапов: обсуждение требований, разработка концепции, создание макетов, утверждение дизайна и финальная доработка. На каждом этапе важно взаимодействие с клиентом для получения обратной связи и корректировок. На Weblancer вы можете отслеживать процесс и вносить пожелания.
- Дизайн лендинговДизайн сайтовСоздание баннеровTildaДизайн сайтовнет заявокОжидает оплаты
Требуется дизайнер для создания лендинга в Figma для курса художественной школы 'Как стать художником'. Необходимо умение работать с компонентами для быстрого редактирования и адаптация дизайна под мобильные устройства. При успешном выполнении возможны дополнительные заказы.Дизайн лендинговДизайн сайтовFigmaДизайн сайтов13 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется создать карточки и номиналы валют для 51 игры в формате 2D или 3D, желательно в SVG. Номиналы варьируются от 1 до 5. Примеры иллюстраций представлены в ссылках. Задача включает проработку дизайна для каждой карточки и номинала.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрыт4 дня назад
Необхідно підібрати або створити іконки для сайту франшизи з доставки суші, щоб вони були виконані в одному стилі та товщині для блоку Переваги. Очікується однаковий дизайн і візуальна узгодженість. Вказати ціну та терміни виконання.Дизайн лендинговДизайн сайтовСоздание иконокИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 дней назад
Шукаємо спеціаліста для оновлення лендингової сторінки на CMS ProcessWire. Завдання: створення двомовного лендінгу, заміна тексту (переклад готовий), оновлення сторінки без втрати налаштувань та збереження важливих ключів. Вимоги: досвід роботи з CMS ProcessWire, розуміння SEO, уважність до деталей.Верстка лендинговДизайн сайтовДоработка сайтовВеб-программирование4 заявкиОткрыт7 дней назад
Требуется разработка дизайна для сайта и приложения. Ищем профессионалов, способных создать качественный и стильный продукт. Важен уровень исполнения и соответствие современным трендам. Примеры стиля будут предоставлены. Ожидаем адекватные отклики от опытных дизайнеров.Дизайн мобильных приложенийДизайн сайтовДизайн сайтов17 заявокОткрыт9 дней назад
- $100
Требуется веб-дизайнер для разработки сайта в нише криптовалюты. Задача состоит в создании дизайна главной страницы и нескольких разделов. Ожидаемое время выполнения работы — 2 часа, оплата составляет $100. Необходим опыт в веб-дизайне и адаптивности.Дизайн сайтов15 заявокОткрыт9 дней назад
Требуется дизайнер для редизайна сайта по аренде велосипедов в B2B сегменте. Необходимо переработать 8 существующих блоков и добавить 1 новый. Ожидается портфолио, цены и сроки выполнения работы.Дизайн сайтовДизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 дня назад
Требуется разработка многостраничного сайта для мебели на WordPress. Новый сайт создается на новом домене с учетом десктопной и мобильной версий. Обеспечьте высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию. Возможен перенос и оптимизация контента с существующего сайта. Рассматриваются предложения по стоимости и срокам выполнения.Дизайн сайтовДоработка сайтовСоздание сайтовWordPressСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт3 дня назад
Требуется разработать сайт для фотографа на платформе vigbo по референсу. Сайт должен быть выполнен по готовому шаблону и включать стартовую страницу, разделы для портфолио и форму для заказа. Опыт работы с vigbo обязательный.Дизайн сайтовСоздание сайтовСайты «под ключ»4 заявкиОткрыт11 дней назад
Требуется разработка лаконичного дизайна сайта для продажи асфальтовой крошки. Основное внимание уделить простоте и удобству навигации, чтобы обеспечить хорошее восприятие информации.Дизайн сайтовДизайн сайтов27 заявокОткрыт12 дней назад
Требуется разработать стильный и изящный дизайн для сайта на WordPress, посвященного медицинской тематике. Необходимо создать шапку, подвал и иконку сайта, а также добавить водяной знак для защиты изображений. Важно, чтобы дизайн не отвлекал от чтения контента, и высота шапки не увеличивалась.Адаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтовДизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 дней назад
- $3000
Требуется полная разработка сайта на Next.js и React для продажи цифровых товаров. Необходима качественная SEO-оптимизация, интеграция платежных систем и использование SSR/SSG. Учитывайте требования по мета-тегам, адаптивности, внутренней перелинковке и минимизации статики. Геймерская тематика, интересуют примеры успешных проектов.Сайты «под ключ»16 заявокОткрыт12 дней назад
- $350
Ищется специалист для разработки игрового сайта под ключ. Требуется дизайн в чёрно-оранжевых тонах, вёрстка и функционал, включая пополнение внутриигрового счёта и настройку платёжных систем. Рассматривается также возможность приобретения готового сайта. Бюджет и сроки обсуждаются в зависимости от объёма работ.Сайты «под ключ»25 заявокОткрыт12 дней назад
- $150
Требуется создать уникальный и креативный дизайн для сайта на тему Minecraft. Оформление должно отражать игровую атмосферу и привлекать внимание пользователей. Важно учесть все аспекты стиля и функциональности сайта.Дизайн сайтовДизайн сайтов11 заявокОткрыт13 дней назад
- $600
Требуется разработка многостраничного сайта под ключ для консалтинга. Необходимы дизайн (десктоп + мобильная версия), верстка и настройка на WordPress. Сайт должен быть строгим, современным и адаптивным, обеспечивать высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию. Бюджет — 600 долларов, срок выполнения — 14 дней.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 дней назад
Требуется доработка готового сайта: изменить стартовую страницу, предложить новый дизайн, откорректировать описания услуг. Добавить кнопку 'Запрос коммерческого предложения' для отправки сообщений в Telegram и кнопку 'Презентация' для загрузки на Яндекс.Облаке.Дизайн сайтовДоработка сайтовСоздание анимацийДизайн сайтов16 заявокОткрыт15 дней назад
- $100
Требуется дизайнер для создания страницы во Framer с адаптивами. Необходимо перенести растровую картинку и несколько блоков из Figma. Шрифты и цвета предоставлены, остальное нужно отрисовать по референсу. Опыт работы во Framer обязателен.Адаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтовFigmaUI/UXЗавершен16 дней назад
Требуется разработать дизайн и провести верстку лендинга в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.Завершен17 дней назад
Требуется компетентный дизайнер для создания Advertorials с акцентом на креативность и высокое качество. Ожидается разработка привлекательного и функционального дизайна, который будет соответствовать современным требованиям и тенденциям.Адаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтовFigmaUI/UXЗавершен17 дней назад