У меня есть модель кошки, ей нужно добавить сидячую позу в blender Пишите цену и срок
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- Blender3D-графика1 исполнительЗавершен18 дней назад
У меня есть модель кошки, ей нужно добавить позы ходьбы, открытого рта, стоячую и сидячую позу в blender Пишите цену и срокBlender3D-графика1 исполнительЗавершен15 дней назад
Задание для лабораторной, должно выглядеть просто и реалистично (как будто сделал новичок). По сюжету: машина едет по неровной дороге, на фоне природа и солнце. Также нужно включить любую трансформацию фигуры (например круг-квадрат-треугольник). Необходимо, ...BlenderАнимация2 заявкиОткрытмесяц назад
Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену3D-графика8 заявокЗакрытдень назад
Здравствуйте! Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру. Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже ...3D-графика12 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&t=2s&ab_channel=lefrutchan пример того что я хочу видеть. ролик 15-20 минут. Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию. исходники предоставляю. первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это ...PhotoshopAfter EffectsBlenderВидеомонтаж8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Требуется создать шаблон с анимированным персонажем, с возможностью смены фонов. Сам шаблон и проект достаточно простой - основной вопрос вкратце пояснить умному человеку как менять фон (желательно просто мануал со скриншотами ...Blender3D-графика3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и ценуBlender3D-графика6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день, нужен тот, кто может помочь проблему экспорта. Есть 3d объект сделанный в blender который выглядит так - https://i.imgur.com/TZWMbAC.png Но при экспорте в glb формат и просмотре в любом онлайн просмоторщике выглядит без текстуры или не так ...Blender3D-графика5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужно доработать 3D композиции в Blender и сделать зацикленную анимацию на 2-3 сек Уже имеется набор композиций с частичной анимацией, в работе используется супер простая анимация, движения по осям или взаимодействие 2ух объектов. Всего 6 ...Blender3D-графика7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: обзор курсов по Blender 3D (по образцу) Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе ...Написание статейBlenderКопирайтинг5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $15
Необходимо создать дизайн, аналогичный представленным ниже на основе соответствующего шаблона (также во вложении). Шаблон сделан в 3D (Blender), но может быть обработан в Photoshop (так делали раннее). Готовый дизайн - квадратное изображение в формате ...PhotoshopBlenderДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
погоня,машина уезжает от полиции (не просто по прямой) (через анимацию)BlenderАнимация1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Є 2 фото столу, необхідно з них зробити одну 3д модель фото столу додаю3D-графика4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $53D-графика22 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Создание 3d Blender модели Ana de Armas ( по видео https://www.youtube.com/watch?v=QXBD_W8RF2E ). Нужна полностью готовая модель для анимации ( возможность настраивать движение всех частей тела включая закрытие/открытие глаз и небольшое открытие/закрытие рта для возможной анимации ...3D-графика2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $3
Нужна 3d моделька вот такой полки, желательно в blender, но не критично3D-графика35 заявокЗакрыт7 месяцев назад
В blender 1)Нужно создать тело женщины с лицом 2) сделать ретопологию 3)смоделировать на модели одежду (используя ткань) + шубу сделать из волос 4) наложить текстуры Чтобы в конечно итоге получилась готовая цветная модель с ретопологиейBlender3D-графика1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Есть лоу поли 3д модель, необходимо сделать анимацию речи (синхронизировать рот с речью), для дальнейшего экспорта. Можно использовать различные аддоны, так же можно сделать вручную3D-графика3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо создать 3д модель грустных напольных часов. Сам объект должен выглядеть неодушевленным, но при этом должно казаться что он испытывает грусть. Создание материала/ текстуры не требуется. Полигоны должны иметь квадратную или треугольную форму. Необходимо ...3D-графиканет заявокЗакрыт9 месяцев назад