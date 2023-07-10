Заказать услуги дизайнера Blender

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  • Несложная 3d анимация машины в любой программе

    Задание для лабораторной, должно выглядеть просто и реалистично (как будто сделал новичок). По сюжету: машина едет по неровной дороге, на фоне природа и солнце. Также нужно включить любую трансформацию фигуры (например круг-квадрат-треугольник). Необходимо, ...

    Blender
    Анимация2 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Оптимизация 3Д модели

    Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену

    3D-модельBlender
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Создать 3д модель частного дома

    Здравствуйте! Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру. Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже ...

    3D-модельBlender
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Монтаж ролика Dota2

    $1

    https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&amp;t=2s&amp;ab_channel=lefrutchan пример того что я хочу видеть. ролик 15-20 минут. Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию. исходники предоставляю. первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это ...

    PhotoshopAfter EffectsBlender
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Blender шаблон

    Добрый день! Требуется создать шаблон с анимированным персонажем, с возможностью смены фонов. Сам шаблон и проект достаточно простой - основной вопрос вкратце пояснить умному человеку как менять фон (желательно просто мануал со скриншотами ...

    Blender
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Оптимизация модели

    Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену

    Blender
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • При экспорте из blender в glb формат теряется текстура

    Добрый день, нужен тот, кто может помочь проблему экспорта.  Есть 3d объект сделанный в blender который выглядит так - https://i.imgur.com/TZWMbAC.png Но при экспорте в glb формат и просмотре в любом онлайн просмоторщике выглядит без текстуры или не так ...

    Blender
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработать 3d композиции объектов в Blender

    Нужно доработать 3D композиции в Blender и сделать зацикленную анимацию на 2-3 сек Уже имеется набор композиций с частичной анимацией, в работе используется супер простая анимация, движения по осям или взаимодействие 2ух объектов. Всего 6 ...

    Blender
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Написать статью с обзором курсов по Blender 3D

    Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: обзор курсов по Blender 3D (по образцу) Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе ...

    Написание статейBlender
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создать дизайн кейса на основе шаблона

    $15

    Необходимо создать дизайн, аналогичный представленным ниже на основе соответствующего шаблона (также во вложении). Шаблон сделан в 3D (Blender), но может быть обработан в Photoshop (так делали раннее). Готовый дизайн - квадратное изображение в формате ...

    PhotoshopBlender
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • 3d модель актрисы в блендере

    Создание 3d Blender модели Ana de Armas ( по видео https://www.youtube.com/watch?v=QXBD_W8RF2E ). Нужна полностью готовая модель для анимации ( возможность настраивать движение всех частей тела включая закрытие/открытие глаз и небольшое открытие/закрытие рта для возможной анимации ...

    3D-модельBlender
    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • ЗД модель по эскизу

    В blender 1)Нужно создать тело женщины с лицом 2) сделать ретопологию 3)смоделировать на модели одежду (используя ткань) + шубу сделать из волос 4) наложить текстуры Чтобы в конечно итоге получилась готовая цветная модель с ретопологией

    Blender
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Blender 3d - Facial animation (Анимация рта)

    Есть лоу поли 3д модель, необходимо сделать анимацию речи (синхронизировать рот с речью), для дальнейшего экспорта. Можно использовать различные аддоны, так же можно сделать вручную

    3D-модельBlender
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создание 3д модели (Blender)

    Необходимо создать 3д модель грустных напольных часов. Сам объект должен выглядеть неодушевленным, но при этом должно казаться что он испытывает грусть. Создание материала/ текстуры не требуется. Полигоны должны иметь квадратную или треугольную форму. Необходимо ...

    3D-модельBlender
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад