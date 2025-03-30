3D кейс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка1 просмотр

3D кейс референс и задача отправлена в личку

3D-моделирование
день назад
Karpov_dev
Виктор 
32 года
год в сервисе
Был
7 часов назад
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Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
2 года в сервисе
Была
час назад
день назад
$30
4 дня
Escrow
ТОП-5
3D-графика

Заявки фрилансеров

mane_3Design
Мане 
22 года
2 года в сервисе
Была
час назад
день назад
ТОП-5
3D-графика