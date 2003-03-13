mane_3Design

Мане mane_3Design

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
26 минут назад
3D график и художник

Меня зовут Мане.

Я 3д график для создания моделей печати, изображении и игр.

Также занимаюсь обработкой фото и отрисовкой векторных изображений.

Мои программы

Blender, Figma, IbisPaint

Отвечаю быстро, всегда стараюсь выполнить свою работу качественно. Жду ваших откликов!

#1Обработка фотографий
#1Ретушь фотографий
#1Создание инфографики
#1Создание персонажей
#2Создание иконок
#2Создание картинок
#2Blender
#2Нейросети
#33D-моделирование
#3Дизайн листовок
4.9 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#27
рейтинг фрилансера
3D-моделирование
#3
15 заказов
Отрисовка логотипов
#4
6
Обработка фотографий
#1
5
Создание картинок
#2
5
Создание иллюстраций
#5
4
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
ТОП-5
3D-графика
ТОП-5
Обработка фотографий
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Портфолио

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Отзывы заказчиков

antonzh
Антон 
51 год
6 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$300
10 баллов
4 месяца назад
Создание 300 иконок для интернет аптеки
Создание иконок
Спасибо за качество, но заказчик к сожалению отказался после пробных вариантов. Качество его устроило, но он понял что по срокам не проходит
Спасибо за предложение, жаль, что сроки были длинные
Ответный отзыв
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Уникализация 30 фото.
Adobe PhotoshopОбработка фотографий
++++++++++++++++++++++++++++++++
Сотрудничество прошло успешно, хотя я случайно отправила не тот номер карты для оплаты, из-за чего оплата мне не пришла.
Ответный отзыв
Nataliia17
Наталья 
43 года
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Обработать фотографии
Обработка фотографий
Отличный исполнитель, качественно обработала фотографии и терпеливо вносила все необходимые правки. Будем и далее сотрудничать по необходимости. Рекомендую!
Спасибо Наталье за сотрудничество. Буду рада в будущем!
Ответный отзыв
screem00
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Сделать максимально похожими 2 авто. Перенести несколько деталей.
Обработка изображений
Великолепная работа. Очень оперативно. Видно, что специалист разбирается в обработке фото. Очень понравилось.
Спасибо за работу. Было приятно поработать.
Ответный отзыв
guest_1732902837556
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Поправить фото
Adobe PhotoshopРедактирование изображений
Оперативно, качественно, вежливо
Спасибо Елизовете за работу, было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
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Иллюстрации и Рисунки
25 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#4
3D-графика
16 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#4
Обработка фотографий
10 отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
#4