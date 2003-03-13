3D график и художник
Меня зовут Мане.
Я 3д график для создания моделей печати, изображении и игр.
Также занимаюсь обработкой фото и отрисовкой векторных изображений.
Мои программы
Blender, Figma, IbisPaint
Отвечаю быстро, всегда стараюсь выполнить свою работу качественно. Жду ваших откликов!
4.9 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#27
рейтинг фрилансера
3D-моделирование
#3
15 заказов
Отрисовка логотипов
#4
6
Обработка фотографий
#1
5
Создание картинок
#2
5
Создание иллюстраций
#5
4
ТОП-5— Иллюстрации и Рисунки
ТОП-5— 3D-графика
ТОП-5— Обработка фотографий
Портфолио
- Персонаж для игры40 просмотров
- Шахматы4 просмотра
- Яркая Vr комната82 просмотра
- Балкон-лоджия для приложения133 просмотра
- 3D модель двухэтажного дома159 просмотров
- 3D кофе и сладости104 просмотра
- Микропроцессор118 просмотров
- Поезд в ясное утро140 просмотров
- Город вымышленный104 просмотра
- Фиолетовый узор цветка в векторе44 просмотра
- Фундук в векторе42 просмотра
- Кухонный стол75 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
4 месяца назад
Создание иконок
Спасибо за качество, но заказчик к сожалению отказался после пробных вариантов. Качество его устроило, но он понял что по срокам не проходит
Ответный отзыв
Спасибо за предложение, жаль, что сроки были длинные
$10
10 баллов
4 месяца назад
Adobe PhotoshopОбработка фотографий
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно, хотя я случайно отправила не тот номер карты для оплаты, из-за чего оплата мне не пришла.
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Обработка фотографий
Отличный исполнитель, качественно обработала фотографии и терпеливо вносила все необходимые правки. Будем и далее сотрудничать по необходимости. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Наталье за сотрудничество. Буду рада в будущем!
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Обработка изображений
Великолепная работа. Очень оперативно. Видно, что специалист разбирается в обработке фото. Очень понравилось.
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Было приятно поработать.
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Adobe PhotoshopРедактирование изображений
Оперативно, качественно, вежливо
Ответный отзыв
Спасибо Елизовете за работу, было приятно сотрудничать.
Иллюстрации и Рисунки
25 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#4
3D-графика
16 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#4
Обработка фотографий
10 отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
#4