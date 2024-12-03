Сделать максимально похожими 2 авто. Перенести несколько деталей.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки40 просмотров

Мне надо наложить 1 фото на другое. А точнее, сделать максимально похожими 2 автомобиля, добавив несколько небольших деталей с одного на второй.

Ракурсы немного разные, авто на 90% одинаковые. Добавить шильдики сзади, номера, и по мелочам. Фото могу скинуть в лс, светить не могу.

Обработка изображений
5 месяцев назад
screem00
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
31 минуту назад
5 месяцев назад
$20
1 день
Escrow
Великолепная работа. Очень оперативно. Видно, что специалист разбирается в обработке фото. Очень понравилось.
Спасибо за работу. Было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
31 минуту назад
5 месяцев назад
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Кристина
 
22 года
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5 месяцев назад
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Евгений
 
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год в сервисе
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Михаил
 
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месяц назад
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