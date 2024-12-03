Необходимо обработать фотографии согласно техническому заданию. Требуется создать белый фон, провести цветокоррекцию, усилить резкость и исправить геометрию объекта. Формат файла - jpg, разрешение 4000x4000px. Объекты должны быть четко видны, допускаются легкие тени. Включены требования по отступам и освещению.
Сделать максимально похожими 2 авто. Перенести несколько деталей.
Мне надо наложить 1 фото на другое. А точнее, сделать максимально похожими 2 автомобиля, добавив несколько небольших деталей с одного на второй.
Ракурсы немного разные, авто на 90% одинаковые. Добавить шильдики сзади, номера, и по мелочам. Фото могу скинуть в лс, светить не могу.
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