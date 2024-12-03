Мне надо наложить 1 фото на другое. А точнее, сделать максимально похожими 2 автомобиля, добавив несколько небольших деталей с одного на второй.

Ракурсы немного разные, авто на 90% одинаковые. Добавить шильдики сзади, номера, и по мелочам. Фото могу скинуть в лс, светить не могу.