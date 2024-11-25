Фотошоп

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Закрыт20 заявок165 просмотров

удаление водных знаков и фотошоп на фотографиях , убрать водные и заменить надпись на листочке , примерно таких фото будет 80/100штук

Adobe PhotoshopОбработка фотографийРедактирование изображений
5 месяцев назад
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