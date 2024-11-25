Необходимо обработать 5 фотографий для рекламы мобильного приложения, добавив на лицо девушки реалистичные акне. Каждый вариант должен отличаться по цвету и степени выраженности. Оплата за работу 300 грн на карту украинского банка. Наличие портфолио с выполненными проектами по обработке фото приветствуется.