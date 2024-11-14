Ретушь фото

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Закрыт11 заявок126 просмотров

Нужно отретушировать фото - удалить блики от зонтиков, убрать людей, также, объединить в одно фото два, снятые с разных ракурсов.
пришлю посмотреть исполнителю

Ретушь фотографий
6 месяцев назад
_Leica_
Наиля 
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