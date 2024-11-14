Обробити 5 фотографій, додати акне, потрібно зараз

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки27 просмотров

Для реклами мобільного застосунку, що складає дієти, потрібно обробити 5 фото і додати дівчині реалістичні акне на обличчя (по-різному, что б різного кольору, і що б не дуже страшно було, але іноді трошечки "занадто").

оплата 300 грн на картку українського банку.

посилання на фото скину в переписці.

наявність виконаних проектів по обробці фото в портфоліо бажана )

Обработка фотографий
6 месяцев назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 месяцев назад
$7
1 день
Escrow
Олександр знову допоміг із важким завданням. Вдячний йому за порядність і за допомогу! Всім рекомендую!
І знову все добре.Дякую замовнику.

Заявки фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
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2 дня назад
6 месяцев назад
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Алексей
 
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