Требуется диджитал художник для раскраски черно-белых фотографий. Задача включает в себя улучшение изображений и добавление цвета. Идеально для тех, кто умеет работать с графическими редакторами.
Обробити 5 фотографій, додати акне, потрібно зараз
Для реклами мобільного застосунку, що складає дієти, потрібно обробити 5 фото і додати дівчині реалістичні акне на обличчя (по-різному, что б різного кольору, і що б не дуже страшно було, але іноді трошечки "занадто").
оплата 300 грн на картку українського банку.
посилання на фото скину в переписці.
наявність виконаних проектів по обробці фото в портфоліо бажана )
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