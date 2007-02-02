alexhaell21gmail

Алексей alexhaell21gmail

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

Хорошо делаю разные аватарки под разные темы, делаю обложки для видео (под YouTube) например. У самого был YouTube-канал, поэтому опыт в монтаже видео также есть. Также могу заниматься копирайтингом и рерайтингом.

Прошу, если не сложно писать в Телеграм, я там чаще всего, поэтому отвечу быстро

ТЕЛЕГРАМ: alex_ruzakov