Хорошо делаю разные аватарки под разные темы, делаю обложки для видео (под YouTube) например. У самого был YouTube-канал, поэтому опыт в монтаже видео также есть. Также могу заниматься копирайтингом и рерайтингом.
Прошу, если не сложно писать в Телеграм, я там чаще всего, поэтому отвечу быстро
ТЕЛЕГРАМ: alex_ruzakov
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