Требуется разметка фотографий товаров для обучения алгоритмов computer vision. Формат разметки: bounding box (x1,y1, x2,y2) с классом object. Выходные данные - .txt файлы с координатами bounding box для каждого изображения. Необходимо выделять товары на полках, в руках и в корзинах, избегая неразличимых объектов.
Обробити 5 фотографій, додати акне, потрібно зараз
Для реклами мобільного застосунку, що складає дієти, потрібно обробити 5 фото і додати дівчині реалістичні акне на обличчя (по-різному, что б різного кольору, і що б не дуже страшно було, але іноді трошечки "занадто").
оплата 300 грн на картку українського банку.
посилання на фото скину в переписці.
наявність виконаних проектів по обробці фото в портфоліо бажана )
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