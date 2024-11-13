Обработка фото

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Закрыт10 заявок163 просмотра

щем человека, кто может профессионально обрабатывать фотографии.

Вырезать фон не нужно .. больше работа с эффектами, цветокоррекцией и так далее.

Здесь несколько примеров нашей обработки до и после:

https://i.postimg.cc/sx38gg9W/tn-DSC02554.jpg

https://i.postimg.cc/vHHkRDmF/tn-DSC02956-edit.jpg

Делаем насыщенную, четкую картинку, размываем фон.

Если кто-то может помочь на таком уровне обрабатывать фото, пишите, можем начать с тестовой фотографии.

Обработка фотографий
6 месяцев назад
stacy2
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