Обработать фото гитары 6 шт

$2
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  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок65 просмотров

Есть 6 фото гитары.

Нужно убрать или уменьшить блики, отражения и пятна при этом не нарушая текстуры дерева, мягкие блики можно оставить.

На аттачменте выделены проблемные зоны

$2 за готовое фото.

Пишите сразу способы оплаты, пож-та

Спасибо

Обработка фотографий
6 месяцев назад
boozer2302
Евгений 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Anton_Tom
Антон 
17 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
$1
1 день
Человек очень ответственный, пунктуальный. Очень доволен работой, рекомендую. Сделал все лучше и быстрее чем "крутые ребята" со 100000 отзывов 5ти звезд. Буду заказывать у него снова.
Очень хороший человек! Чёткая постановка задачи, приятное общение, рекомендую!

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