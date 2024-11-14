Дизайнер для оформления постов в Instagram

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  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки79 просмотров

Ищу дизайнера для оформления постов в Instagram.

Задача срочная.

Необходимо подбирать фотографии и соблюдать общий стиль страницы.

Референсы:

https://www.instagram.com/p/DB26wpdCfDe/?igsh=bDB2anJoZHk5Nmlp

https://www.instagram.com/p/DClznV-zALh/?img_index=3&igsh=cWgzcDIwd3dteHl0

Дизайн постов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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