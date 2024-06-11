Занимаюсь разработкой дизайна интерфейсов для веба и мобильных приложений
Подхожу к каждому проекту с максимальной ответственностью, используя методологии дизайна мышления, формируя гипотезы чтобы создавать наиболее эффективный и приятный пользовательский опыт. Не делаю "дизайн ради дизайна" и могу адекватно аргументировать свои решения
портфолио: read.cv/helloyerik
телеграм: @helloyerik
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#138
рейтинг фрилансера
Дизайн мобильных приложений
#10
2 заказа
Дизайн интерфейсов
#12
1
Дизайн лендингов
#16
1
Дизайн сайтов
#45
1
ТОП-50— Дизайн сайтов
Портфолио
- Регистрация11 просмотров
- Тарифы7 просмотров
- Чатбот5 просмотров
- Криптокошелек5 просмотров
- Верификация2 просмотра
- Переводы2 просмотра
- Настройка аккаунта1 просмотр
- Заказы2 просмотра
- Финансы1 просмотр
- Мессенджер4 просмотра
- Пополнение & Вывод6 просмотров
- Регистрация и вход1 просмотр
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
6 месяцев назад
Дизайн лендингов
Привлекал Ерика для разработки дизайна сайта. Рекомендую Ерика - отлично, оперативно, всегда на связи. Все мои замечания были учтены и я получил нужный мне результат.
Ответный отзыв
Качественно, все четко по ТЗ
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Дизайн мобильных приложений
Оперативно , четко , со вкусом ! Хороший парень и дизайнер.
Ответный отзыв
было приятно поработать, оплата пришла вовремя
$50
10 баллов
10 месяцев назад
PowerPointДизайн интерфейсов
Оперативно и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое понимание задач, своевременная оплата. Приятно было поработать. Рекомендую
$20
10 баллов
10 месяцев назад
FigmaTilda
Быстрые ответы, всё было слажено
Ответный отзыв
Четкое понимание задач, своевременная оплата. Приятно было поработать. Рекомендую
$50
10 баллов
год назад
Дизайн сайтов
Все отлично. Все правки учтены, рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю за интересный проект, было приятно сотрудничать. Оплата и необходимые материалы предоставлялись вовремя
Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $30от 1 дня
#36