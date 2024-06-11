helloyerik

Ерик Куанбаев helloyerik

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Занимаюсь разработкой дизайна интерфейсов для веба и мобильных приложений

Подхожу к каждому проекту с максимальной ответственностью, используя методологии дизайна мышления, формируя гипотезы чтобы создавать наиболее эффективный и приятный пользовательский опыт. Не делаю "дизайн ради дизайна" и могу адекватно аргументировать свои решения

портфолио: read.cv/helloyerik

телеграм: @helloyerik

#1PowerPoint
#10Дизайн мобильных приложений
#12Дизайн интерфейсов
#12Tilda
#13UI/UX
#16Дизайн лендингов
#45Дизайн сайтов
Figma
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#138
рейтинг фрилансера
Дизайн мобильных приложений
#10
2 заказа
Дизайн интерфейсов
#12
1
Дизайн лендингов
#16
1
Дизайн сайтов
#45
1
ТОП-50
Дизайн сайтов
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Портфолио

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Отзывы заказчиков

vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
6 месяцев назад
Лэндинг для спектакля
Дизайн лендингов
Привлекал Ерика для разработки дизайна сайта. Рекомендую Ерика - отлично, оперативно, всегда на связи. Все мои замечания были учтены и я получил нужный мне результат.
Качественно, все четко по ТЗ
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Стилизовать готовый дизайн
Дизайн мобильных приложений
Оперативно , четко , со вкусом ! Хороший парень и дизайнер.
было приятно поработать, оплата пришла вовремя
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн интерфейса сайта
PowerPointДизайн интерфейсов
Оперативно и качественно, рекомендую!
Четкое понимание задач, своевременная оплата. Приятно было поработать. Рекомендую
Ответный отзыв
Delimarskaya
23 года
6 лет в сервисе
Была
день назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Внести правки в сайт на Тильде
FigmaTilda
Быстрые ответы, всё было слажено
Четкое понимание задач, своевременная оплата. Приятно было поработать. Рекомендую
Ответный отзыв
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
год назад
Дизайн страницы сайта
Дизайн сайтов
Все отлично. Все правки учтены, рекомендую!
Благодарю за интересный проект, было приятно сотрудничать. Оплата и необходимые материалы предоставлялись вовремя
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $30от 1 дня
#36