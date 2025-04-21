Ищем системного аналитика на проект "ПО для автоматизации бизнеса" (веб и мобильные приложения). Задачи: сбор и уточнение требований, взаимодействие с ПМом и командой, написание ТЗ на разработку. Ожидания: знание ...
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Почему каждый бизнес нуждается в качественном UI/UX дизайне
В современном мире, где цифровые технологии играют ключевую роль, качественный UI/UX дизайн стал неотъемлемой частью успеха любого бизнеса. Он не только улучшает внешний вид вашего продукта, но и делает его более удобным и интуитивно понятным для пользователей. Качественно разработанный интерфейс помогает пользователям легко находить нужную информацию, что в конечном итоге увеличивает их удовлетворённость и лояльность. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом или крупной корпорацией, UI/UX дизайн может значительно повысить ваши шансы на успех в конкурентной среде.
Как UI/UX дизайн решает задачи заказчика
Качественный UI/UX дизайн способен решить множество задач, стоящих перед бизнесом. Прежде всего, он улучшает пользовательский опыт, делая взаимодействие с продуктом более приятным и простым. Это может способствовать увеличению конверсии и продаж, так как пользователи, довольные взаимодействием, с большей вероятностью совершат покупку или закажут услугу.
Кроме того, UI/UX дизайн помогает выделиться среди конкурентов. Визуально привлекательный и функциональный интерфейс может стать вашим ключевым преимуществом на рынке. Также важно отметить, что грамотно проработанный дизайн сокращает затраты на поддержку и обслуживание продукта, так как устраняет многие недочёты и недопонимания пользователей ещё на этапе разработки.
Примеры успешного применения UI/UX дизайна
Одним из ярких примеров эффективного UI/UX дизайна является компания Apple, которая известна своими интуитивными и эстетически привлекательными интерфейсами. Их продукты легко узнаваемы и любимы пользователями по всему миру. Другой пример — Netflix, который использует продуманный пользовательский интерфейс для облегчения поиска контента и повышения вовлечённости зрителей. Оба эти примера показывают, как UI/UX дизайн может преобразовать пользовательский опыт и значительно повысить конкурентоспособность компании.
Сделайте шаг к успеху с качественным UI/UX дизайном
Инвестируя в UI/UX дизайн, вы создаёте уникальный пользовательский опыт и укрепляете позиции своего бизнеса на рынке. Не упустите возможность улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить свои продажи. Закажите услуги по разработке профессионального UI/UX дизайна и увидите, как это повлияет на ваш бизнес. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши идеи и начать сотрудничество!
Частые вопросы
Стоимость услуг UI/UX-дизайнера может варьироваться в зависимости от сложности проекта и опыта специалиста. В среднем, цены начинаются от 25 USD в час. На платформе Weblancer можно найти дизайнеров разных уровней и сравнить их расценки для выбора оптимального варианта.
Разработка UI/UX-дизайна для веб-сайта может занимать от двух недель до нескольких месяцев. Это зависит от объема работы, сложности интерфейса и наличия четких требований. На Weblancer вы можете обсудить сроки с потенциальными исполнителями и выбрать оптимальный для вас вариант.
Чтобы выбрать подходящего UI/UX-дизайнера, ознакомьтесь с их портфолио и отзывами предыдущих клиентов. Обратите внимание на опыт в аналогичных проектах. На Weblancer вы можете сравнить предложения разных дизайнеров и обсудить детали проекта перед началом сотрудничества.
- SQLUI/UXПрикладное ПОнет заявокОжидает оплаты
Требуется веб-дизайнер с опытом от 2 лет для разработки лендингов, брендбуков и UI веб-приложений. Необходимы навыки работы в Figma и Illustrator, понимание адаптивного дизайна и принципов дизайн-систем. Работа удалённая с гибким графиком, оплата обсуждается.Дизайн сайтов8 заявокОткрыт6 дней назад
- $12
Требуется доработка одного экрана планшетной версии мобильного приложения. 30% дизайна уже готово и утверждено. Необходимо добавить блоки, уточнить элементы и исправить состояния. Работа в Figma, важна внимательность и быстрая реакция на правки. Срок выполнения — до конца дня.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен8 дней назад
Необходим дизайнер с опытом в UX/UI для внесения правок в проект интернет-магазина. Задачи включают проверку иконок, изменение цветов, добавление полей и создание 3-4 дополнительных страниц. Рассматриваются только кандидаты с кейсами в e-commerce.Закрыт2 дня назад
Ищется UX/UI дизайнер для создания дизайна карточек приложения в Figma. Необходимо изменить существующий пример, чтобы он стал уникальным. Бюджет обсуждается.Закрыт6 дней назад
Ищется веб-дизайнер для визуальной доработки существующего сайта. Необходимо улучшить UX, выделить сильные стороны и привести дизайн к единому стилю. Опыт с лендингами и понимание взаимодействия пользователей с сайтом обязательны. Укажите ссылку на портфолио, стоимость и сроки выполнения.Дизайн лендинговUI/UXЗакрыт7 дней назад
- $100
Требуется дизайнер для создания страницы во Framer с адаптивами. Необходимо перенести растровую картинку и несколько блоков из Figma. Шрифты и цвета предоставлены, остальное нужно отрисовать по референсу. Опыт работы во Framer обязателен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 дней назад
- $6
Требуется создать одностраничный сайт для архитектурной студии с современным минималистичным дизайном и акцентом на визуализацию проектов. Необходима адаптивная верстка для всех устройств и интеграция простой CMS для обновления портфолио. Включает блоки с портфолио, формой заявки, информацией о студии и контактами. Срок выполнения — 2–3 недели.Веб-программирование9 заявокОткрыт17 дней назад
Требуется компетентный дизайнер для создания Advertorials с акцентом на креативность и высокое качество. Ожидается разработка привлекательного и функционального дизайна, который будет соответствовать современным требованиям и тенденциям.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 дней назад
Проект ищет талантливого дизайнера с опытом верстки на Webflow для полного редизайна сайта: от идеи до реализации. Что нужно сделать: — Полностью переработать текущий сайт проекта (ссылку отправим откликнувшимся) — ...Дизайн сайтов1 заявкаОжидает оплаты
Требуется дизайнер для разработки лендинга на платформе Tilda. Необходимо хорошее чувство стиля, понимание UX и навыки работы с Zero Block. Тематика проекта разнообразная. Портфолио обязательно, оплата обсуждается.Закрыт12 дней назад
- $1800
Ищется UI/UX-дизайнер для создания дизайна iOS-приложений с подписочной моделью. Необходимы примеры работ, знание гайдлайнов Apple. Удаленная работа, гибкий график, оплата от $800 до $1800 в месяц, в зависимости от опыта и проектов.Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт12 дней назад
Требуется креативный дизайнер для разработки интерфейса мобильного ToDo-приложения. Основные задачи: анализ целевой аудитории, проработка пользовательских сценариев, дизайн экранов и адаптация под iOS и Android. Необходим опыт работы в Figma и наличие портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества.Дизайн мобильных приложений18 заявокОткрыт19 дней назад
- $700
Ищем опытного разработчика для создания мобильной игры «Солитер» на iOS и Android. Потребуется опыт в разработке игр, дизайне UI/UX и создание увлекательного игрового процесса. Обязательное наличие портфолио завершённых проектов. Предоставляем геймдизайн и техническое задание на русском языке. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество.Разработка игр5 заявокОткрыт20 дней назад
Необходимо разработать 5-7 звуков кваканья лягушек в cartoon стиле для использования в игре. Звуки должны быть не реалистичными и подходить для игрового процесса. Ожидается качественный аудиомонтаж с уникальными эффектами.Аудиомонтаж3 заявкиОткрыт21 день назад
Требуется доработка деталей в дизайне UI/UX для игрового сайта с целью улучшения визуального восприятия и повышения удобства взаимодействия. Рассматриваются портфолио, связанное с игровыми сайтами.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт20 дней назад
- $80
Требуется UI/UX-дизайнер для создания дизайна мобильного приложения (6 экранов) для полевых сотрудников. Приложение должно упрощать сбор отчетности на объектах. Сроки: три экрана до 10:00 17 апреля, полный дизайн до 19 апреля. Бюджет - 80 USD. Без сложного функционала, максимальная простота и интуитивность.Дизайн мобильных приложений11 заявокОткрытмесяц назад
Требуются два дизайнера для проекта в сфере медиа, искусства, фэшн, музыки и кино. Нужны специалисты по UI/UX и бренд дизайну. Портфолио и ставка обсуждаются.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт21 день назад
Требуется UX/UI дизайнер (part-time) для работы над финтех продуктом. Проект на начальной стадии, имеются прототипы и референсы. Необходим опыт работы с фигмой, автолейаутами и юи-китом. Знание проектировки CRM и сложносистем, а также адаптация под мобильные устройства. Ожидается оперативная реакция на правки и наличие свободного времени для работы.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт22 дня назад
- $1500
Требуется опытный разработчик для создания или доработки сайта на WordPress с Elementor. Задачи включают верстку по дизайну, настройку под устройства, установку плагинов, базовую SEO-настройку и интеграцию с формами. Необходимо портфолио и понимание UX/UI. Работа удалённая, оплата по этапам или фиксированная.Веб-программирование14 заявокОткрытмесяц назад